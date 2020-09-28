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Testi pozitif çıkan vatandaş belediyeye girişte yakalandı

TESTİ POZİTİF ÇIKAN VATANDAŞ BELEDİYEYE GİRİŞTE YAKALANDI

Haberde İnsan 28.09.2020, 15:09
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Testi pozitif çıkan vatandaş belediyeye girişte yakalandı

Balıkesir’de testi pozitif olan vatandaş, Altıeylül Belediyesine girmek isterken HES kodu sayesinde yakalandı. Belediye yetkililerinin polise haber vermesi sonucu vatandaş sağlık kuruluşuna sevk edildi.

"Hayat Eve Sığar" ismiyle vatandaşların HES kodu aldığı uygulama Balıkesir’in kamu kurumlarından Altıeylül Belediyesi’nde de titizlikle uygulanıyor. Altıeylül Belediyesi’ne giriş yapmak isteyen A.E.G. isimli vatandaşa uygulama gereği Belediyenin beyaz masa görevlisi tarafından HES kodu kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde A.E.G.’nin "Riskli" olarak belirlenmesinin ardından sağlık birimleriyle irtibata geçildi ve evinde karantina altında olması gereken vatandaş Altıeylül Belediyesine gelen polis memurlarınca sağlık kuruluşuna sevk edilip, konu ile ilgili tutanak tutuldu.

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