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Tesadüfen başladığı iş kazanç kapısı oldu

Kocaeli’de işsiz kaldığı dönemde seyyar tezgah alan Erdinç Öztürk, sokak sokak gezerek tatlı satıyor. Yetişkin insanları çocukluk dönemlerine götüren Öztürk, 10 yıldır ağızları tatlandırıyor.

Haberde İnsan 18.02.2022, 11:28
Tesadüfen başladığı iş kazanç kapısı oldu

Kocaeli’de işsiz kaldığı dönemde seyyar tezgah alan Erdinç Öztürk, sokak sokak gezerek tatlı satıyor. Yetişkin insanları çocukluk dönemlerine götüren Öztürk, 10 yıldır ağızları tatlandırıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Erdinç Öztürk, 10 yıl önce işsiz kaldığı dönemde uzun yıllar seyyar tatlıcılık yapan arkadaşıyla karşılaştı. Sohbet sırasında arkadaşının kısa süreliğine işi çıkması sebebiyle tezgah ve gelen müşterilerle ilgilenen Öztürk, bir süre sonra bu işi kendisinin de yapabileceğini düşündü. Hemen ardından seyyar tezgah temin eden ve tatlılar alan Öztürk, tesadüfen başladığı işe 10 yıldır devam ediyor.

"Arkadaşıma ’Bende bu işi yaparım’ dedim"

Seyyar tatlıcılığa tesadüfen başladığını söyleyen Erdinç Öztürk, "İşsiz gezerken, 25 senedir tatlıcılık yapan arkadaşım ile karşılaştım. Ufak bir işinin olduğunu söyledi. Tezgaha o gelene kadar bakıp bakamayacağımı sordu. Bende ’Bakarım’ dedim. Arkadaşım gittikten sonra bir müşteri geldi ve üç tatlı istedi. Tatlıyı verip, parasını tezgaha bıraktım. Yine aynı şekilde arkadaşım gelmeden bir müşteri daha geldi. Baktım ben bu işi yapabiliyorum. Arkadaşım Hasan’a, ’Bende bu işi yaparım, bana bir seyyar tezgah ayarlayabilir misin?’ dedim. O da, ’Tabii ki ayarlarım’ dedi. Sonra bana bir araba ayarladı 10 senedir bu işi yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk yıllarına gittiklerini söyleyerek, tatlı yiyorlar"

Sokak sokak gezerek tatlı sattığını ifade eden Öztürk, yetişkin insanların seyyar tezgahı görünce çocukluk yıllarına gittiğini kaydetti. Öztürk, "Canları tatlı yemek istediği halde 10-20 kuruşu eksik oluğun için çekiniyorlar. Bende tabii gözlerinden anlıyorum ve tatlıyı veriyorum. Son zamanlarda herkes her şeyi internetten alıyor. Bazı insanlar suyu bile internetten alıyor. Bana göre yanlış bir durum. Bazı yetişkin insanlar seyyar tezgahı görünce 40 sene öncesine, çocukluk yıllarına gittiklerini söyleyerek, tatlı yiyorlar. Ailesi ve misafirleriyle gelip tezgahın başında tatlı yiyen insanlar var" dedi.

"Dinlendiğini hissedip motive oluyor"

Tezgahın önünde çay içip tatlı yemenin insanları dinlendirdiğini ifade eden Öztürk, "Benim her zaman tatlı sattığım bir köşem var. Sürekli gelen sabit müşterilerim oluyor. Tezgahımın bulunduğu yere gelip tatlı yiyorlar. İş adamı müşterilerimde var. İnsanlar seyyar tatlı tezgahının önünde çayını içip tatlısını yerken dinlendiğini hissedip motive oluyor. Tatlı normalde 3 buçuk TL ama burada tezgahın önünde oturup dinlemenin psikolojisine iyi geldiği söyleyip 50- 60 TL veren insanlar var. Şeker hastası olup tatlı yiyemeyen insanlar oluyor, bana para verip insanlara dağıtmamı istiyorlar. Bende durumu iyi olmayan insanlara dağıtıyorum. Bazı insanlarda çok kibirli seyyar tezgahına ters bakıyor" diye konuştu.

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