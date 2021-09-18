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Terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden kahraman gazi 10 çocuk büyüttü

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan gazi Servet Çiftçi, 27 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

Haberde İnsan 18.09.2021, 16:30
Terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden kahraman gazi 10 çocuk büyüttü

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan gazi Servet Çiftçi, 27 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

1995 yılında gazilik mertebesine nail olan Servet Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umutla ve neşeyle bakıyor. 13 Mart 1995’te terörle mücadele kapsamında katıldığı bir operasyonda mayına basmasıyla gazi olduğunu ifade eden Servet Çiftçi, ”Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından askerlerimiz ve korucularımızla beraber bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan kısa bir çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken mayına basmam sonucunda ağır yaralanarak iki gözümü ve bir bacağımı kaybettim. Beni önce Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdılar. Orada ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Daha sonra Ankara’ya sevk ettiler. Orada da 1 ay hastanede yattım. Çok şükür 10 çocuk büyüttüm, gerektirse onlar da bu vatana çekinmeden hayatını feda ederler. O olayın ardından 27 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim. Bu halimle yine gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım” dedi.

"Babam iki gözünü ve bir ayağını feda etti"

Servet Çiftçi’nin 8 yaşındaki en küçük kızı Derya Çiftçi ise, babasının hayat dolu olduğunu söyledi. Çiftçi, "Babamı çok seviyorum. O hayat dolu ve çok esprili biri. Vatanımız için iki gözünü ve bir ayağını kaybetti. Biz çocukları olarak babamızın gözleri ve ayakları olmaya her zaman hazırız. Onu götürüp getiriyoruz. Gerekirse bizlerde bu vatan için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Gazinin eşi Ayşe Çiftçi de eşinin çocuklarına çok iyi babalık ettiğini belirterek, 10 çocuğu beraber büyüttüklerini ve fedakar bir baba olduğunu belirtti.

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