Teröristlerin korkulu rüyası komandolar yüzleri güldürüyor

ADIYAMAN (İHA) – Bitlis’te konuşlu bulunan ve teröristlerin korkulu rüyası olan 10’uncu Komando Tugayı, Adıyaman’da depremzedelerin yaralarını sararak çocukların yüzünü güldürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde konuşlu bulunan 10’uncu Komando Tugayı da yaraların sarılması için deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesinde bir yandan su ve yemek dağıtan komandolar, bir yandan da çocuklara kitap ve oyuncaklar dağıtarak yüzlerinin gülmesini sağlıyor.

Depremin etkisini unutturmak babında ilk günden bu yana bölgede olan 10’uncu Komando Tugayı, özverili davranışlarından dolayı takdir topluyor.