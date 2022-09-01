Teröristlerin katlettiği baba ile oğlu için mevlit okutuldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından katledilen İsmet Tatar ve oğlu Cengiz Tatar için mevlit okutuldu.

Silopi ilçesinde 2015 yılı çukur ve barikat dönemlerinde katledilen baba İsmet Tatar (45) ve oğlu Cengiz Tatar (19) adına ilçeye bağlı Başverimli beldesinde mevlit okutuldu. İsmet Tatar’in oğlu ve aynı zaman da Türk Kızılay’ı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, PKK’lı teröristlerce canice katledilen babası ve kardeşinin ölüm yıl dönümünde mevlit verdi. Mevlit etkinliğine İlçe Kaymakamı Cihat Koç, jandarma ekipleri, emniyet güçleri, ilçenin kanaat önderleri, belde halkı katılım sağladı. Başverimli beldesi taziye evinde mevlit okunduktan sonra yemek ikram edildi. Daha sonra şehitler adına dualar edildi.

Şehit oğlu Murat Tatar, açılarının taze olduğunu, babası ve kardeşinin faillerinin adalet karşısına çıkarılarak gereken cezayı bulamaları temennisinde bulundu. Tatar; "Terör örgütü PKK, kalleş bir şekilde babam ve kardeşimi katletti. Elimden geldiği kadar onların adına her yıl mevlit etkinliği düzenliyorum. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Davetime icabet eden devlet erkanı, kanaat önderleri ve vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

2015 yılında İsmet Tatar ve oğlu Cengiz Tatar kaçırılmış, PKK’lı teröristlerce Kavallı köyü yakınlarında çevreyolu köprüsü altında tabancayla vurularak katledilmişti. 19 yaşındaki Cengiz Tatar’a, babasının gözü önünde işkence edildiği tespit edilmişti. Cengiz Tatar’ın vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kurşun bulunmuştu. Ayrıca teröristler, oğlunu gözünün önünde işkenceyle öldürdükten sonra baba İsmet Tatar’ı ise kurşunlayarak katletmişti.