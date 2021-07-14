Terörden temizlenen Çarçel Yaylası’nda 40 yıl sonra Türk bayraklı halay

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terörden temizlenen Çarçel Yaylası’nda 40 yıl aradan sonra bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağıyla halay çekerek eğlendi.

Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan ve defalarca saldırılarla gündeme gelen Aktütün bölgesindeki Çarçel Yaylası, PKK’dan temizlendikten sonra vatandaşların girişlerine açıldı. Aralarında Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran’ın da bulundu çok sayıda kişi, Çarçel Yaylası’na giderek Türk bayraklarıyla halay çekti. Başkan Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Şakar ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, heyecanlı olduğunu belirterek, “Çünkü burası dedelerimizin, babalarımızın yıllarca yayla kültürü ile yaşadığı bölgedir. Tabi biz ilk defa geliyoruz ve huzurluyuz. Böyle bir fırsat verildiği için hükümetimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu bölge yıllardan beridir terörden dolayı girilmeyen bölgelerdi. Son iki, üç yıldır özellikle üs bölgeleri kurulduktan sonra huzur bölgesi oluştu. Şu anda burada insanlarımız kendince eğleniyor, nefes alıyor ve bu güzellikleri yaşıyor. Bu bölgenin genel ismi Geverok ve Çarçel bölgesi denilen bir bölge. Bu bölge Herki mıntıkasında meşhur yaylalarıyla anılır. 7. ay olmasına rağmen burada mevsim bahar. Yani burada hiç sonbahar gelmez. Direk kış gelir. Bugün burada resmi anlamda pandemiden dolayı bir festival yapmayacağız. Buranın dengbejleri ve ozanları bizi eğlendirecekler. Biz yıllardan beridir özlenen tabloyu burada sergileyemeye çalışacağız. Şemdinli artık huzur yeri, Şemdinli artık güven yeridir” dedi.

Bölgenin turizme kazandırılmasıyla ilgili de çalışmalar yürüteceklerini belirten Belediye Başkan Saklı, “Güvenlikten dolayı böyle bir fırsatımız olmadı. Ama bundan sonra hepimize büyük sorumluluk ve iş düşüyor. Burayı bizim mutlaka turizme açmamız lazım. Buralarda hiç kimsenin hiçbir yerde bulamayacağı güzellikler var. İnşallah bu alanları kısa zamanda doğa turizmine açacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle bölgenin terörden temizlendiğini belirterek, “Şemdinli’mizde huzur var. İnanın burayla Trabzon’daki Uzungöl arasında hiçbir fark yok. Biz gerek doğuda gerek batıda bütün insanları buraya davet ediyoruz. Buralara 40 yıla yakındır terörden dolayı kimse gelemiyordu. Bugün buradayız ve festival havasında insanlarımızla eğleniyoruz” diye konuştu.