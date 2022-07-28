Terör mağduru aileler Diyarbakır’da bin 59 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 59’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 59’uncu gününe girdi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık’ın annesi Aysel ile babası Ekrem Artık; HDP il binası önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Anne Aysel Artık, “7 yıldır çocuğumun peşindeyim, HDP ve PKK’dan istiyorum. Çocuklarımızı nasıl aldılarsa geri versinler, aramadığım yer kalmadı. Çocuğumdan ne istediler, geri istiyorum. Mücadeleme oğlum gelene kadar devam edeceğim. İllaki oğlumu bana geri verecekler. Oğlum sesimi duyuyorsan geri dön, evine seni dört gözle bekliyoruz” dedi.