Terme’de özel bireylerin talepleri dinlendi

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Terme Engelliler Derneği’ni ziyaret eden ilçe protokolü, özel bireylerin taleplerini dinledi.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla, Terme Engelliler Derneği’ne ziyarette bulunan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, özel bireylerin sorun ve taleplerini dinlediler.

Özel bireylerin en büyük sıkıntılarından bir tanesinin ulaşım sorunu olduğunu söyleyen Terme Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Candan, kaymakam ve belediye başkanından engelli bireyler için ulaşım ücretlerinde güncelleme yapılarak indirim sağlanmasını talep etti.

Dernek ziyaretinde yaptığı konuşmada özel bireyler için gerekli tüm imkânların sağlanacağını belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugün siz özel bireylerin özel günü. Her gün olduğu gibi bugün de bizim için kıymetlisiniz. Özel bireylerin desteklenmesi amacıyla ilçemizde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Artık toplumumuzu da ‘hepimiz engelli adayıyız’ anlayışıyla bilinçlendirdik. Termemizde özel bireylerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmalarımızı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.