Terme İlçe Müftülüğü’nden çocuklara bayram desteği

Terme İlçe Müftülüğü Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 100 aileye ulaşarak çocuklara bayram kıyafetlerini giydirdi.

Ramazan Bayramı sevincinin paylaşılması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyası başlatan Terme Müftülüğü, yürüttüğü proje kapsamında 100 aileye ulaşarak yardımda bulundu. “Gelin Gönüller Yapalım Bu Ramazan Ve Her Ramazan” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 3 proje kapsamında yaklaşık 150 aileye ulaşılarak yardım ve destekte bulunulduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı mutluluğunu her çocuğun yaşaması gerektiğini vurgulayan Müftü Ömer Ergül, “İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Koordinatörlüğünde görevlilerimiz ile ‘Gelin Gönüller Yapalım Bu Ramazan Ve Her Ramazan’ projeleri kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Terme Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle Ramazan Bayramı projesi kapsamında 100 aileye ulaşılmıştır. Daha önceden tespiti yapılan ilçe merkezi ve civar mahallelerde ki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin fertleri mağazalara götürülerek kendi beğendikleri kıyafetler temin edildi. Kış ayında ve bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldüren, projemize destek veren hayırsever vatandaşlarımızdan Rabbim razı olsun, Yüce Mevlam yaptıkları hayırları kabul etsin” dedi.

Hayırseverlerin yollarını gözleyen ihtiyaç sahipleri olduğunu anımsatan Müftü Ömer Ergül, “İlçe Müftülüğümüz bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Gençlik Koordinatörlük ekibimize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yolumuzu gözleyen daha nice yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler arasında gönül köprüsü kurarak hayırseverlerimizin verdiği emanetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya olarak devam edeceğiz” diye konuştu.