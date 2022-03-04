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Terk edilmiş köy Lübbey’in başı Youtuber’lar ile dertte

İzmir Ödemiş’te sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8’e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, Youtuber’ların da uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde gençlerin köye gelerek “paranormal” videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, “Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor” dedi.

Haberde İnsan 04.03.2022, 09:48
Terk edilmiş köy Lübbey’in başı Youtuber’lar ile dertte

İzmir Ödemiş’te sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8’e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, Youtuber’ların da uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde gençlerin köye gelerek “paranormal” videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, “Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor” dedi.

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey’in nüfusu, korona virüs salgını nedeniyle 8’e çıktı. Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edilirken, Lübbey sakinleri köylerinin turizme kazandırılmasını istiyor. Ancak Lübbey sakinlerinin şu sıralar en büyük sorunu, köye gelen Youtuber’ların Lübbey’i lanse ediş şekli. Özellikle gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber’lar, Lübbey’de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor. Köy sakinlerinden Mehmet Güler, “Gece saatlerinde buraya Youtuber’lar geliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. Evlerin içine spreyle işaretler yazmışlar. İşleri bitince temizlemeleri gerekiyordu. Biz köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köyümüzde elbette korku filmi de çekilebilir ama çekilen videolarda köyümüzde paranormal olayların olduğu belirtiliyor. En azından bir altyazı ile ‘Bunların hepsi hayal ürünüdür’ diye bir ifade koysalar daha iyi olur. Biz buraya bol turist bekliyoruz. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz” diye konuştu.

“Yapılan çalışmalar boşa gitmesin”

Lübbey köyünde 2013 yılından bu yana birkaç kişinin yaşadığını belirten Güler, “Köy nüfusu 5 kişiden oluşuyordu. Ben de her gün Ödemiş merkezden köye gelerek köy kahvesini açıyordum. Pandemi olunca biz de ailecek buradaki evimizde yaşamaya başladık. Hal böyle olunca köy nüfusu 8 kişiye çıktı. Bazen köyü gezmeye gelen misafirlerimiz oluyor. Burada onlara çay ve kahve servisi yapıyorum. Burası sit alanı ilan edilmişti. Zemin etüdü yapıldı, numaralar güncellendi, köyün haritası çizildi. Ancak henüz başka bir gelişme olmadı. Bu tarih yok olmadan konunun hızlıca ele alınmasını istiyoruz. Köyümüzde çok eski, tarihi bir cami var. Hatta tam olarak ne zaman inşa edildiği bile bilinmiyor. O cami yıkılmadan önlem alınmalı. Ben bir Lübbeyli olarak Lübbey’in turizme kazandırılmasını istiyorum. Yapılan çalışmalar boşa gitmesin. Bu hizmetin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Köyümüzde korkulacak bir şey yok”

Haftanın belli günleri Lübbey’e gelerek gezici bakkallık yapan Mehmet Erden ise “Ben aslen Lübbeyliyim ama daha sonra Ödemiş’e yerleştim. Haftanın belli günleri buraya gelerek gezici bakkallık yapıyorum. Köy halkının ihtiyacı olan ürünleri satıyorum. Bu köyde çok az kişi yaşıyor. Çevrede herhangi bir dükkan yok. Köyde yaşayanların yiyecek ihtiyacını gezici bakkallık yaparak karşılamış oluyorum. Lübbey çok güzel bir köy. Buranın Birgi gibi turizme kazandırılması lazım. Gece saatlerinde gençler buraya gelip korkunç videolar çekiyor. Bazı insanlar buraya gelmeye korkuyor ama köyümüzde korkulacak bir şey yok” sözlerine yer verdi.

93 yıllık Lübbeyli

Köy sakinlerinden Ali Öztürk de Lübbey ile ilgili şunları söyledi: “93 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu köyde yaşıyorum. Bazen kızımın yanına merkeze gidiyorum. Eskiden bu köyde çok kişi vardı ama artık kimse kalmadı. Lübbey’i çok seviyorum. Burası benim vatanım. Başka yerde duramam.”

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