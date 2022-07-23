Temizlik personelinden örnek davranış

Malatya’da çalışan temizlik görevlisi Serkan Çelebi, temizlik yaptığı esnada içerisinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı bularak sahibine teslim etti. Temizlik görevlisi Çelebi, “Helali zaten Battalgazi Belediyemizde kazanıyoruz, harama gerek yok” dedi.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir işçi, örnek bir davranışa imza attı. Temizlik görevlisi Serkan Çelebi, Şire Pazarı’nın bulunduğu Yenihamam Mahallesinde sabahın erken saatlerinde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Çelebi, durumu amirine bildirdi. Kredi kartları ve kimlik kartından yola çıkan belediye görevlileri, cüzdanın seyyar satıcılık yapan 61 yaşındaki Bekir Topal’a ait olduğunu belirledi. Cüzdanın sahibi Bekir Topal’a ulaşan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cüzdanını kaybeden vatandaşın cüzdanını alması için Battalgazi Belediyesi’ne davet etti. Kaybettiği cüzdanını teslim almak için Belediye’ye gelen Topal, örnek davranış gösteren temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürüne teşekkürlerini iletti.

Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan temizlik işçisi Serkan Çelebi, “Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli personelim ve temizlik yaptığım esnada yerde bir yelek gördüm. Yeleği çöpe koyacağım esnada ağır geldi ve cebinde cüzdan olduğunu fark ettim. İçerisinde bir miktar para ve kredi kartlarının olduğunu gördüğüm dakika vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Durumu amirlerime bildirdim ve Zabıta Müdürlüğümüze cüzdanı tutanakla teslim ettim. Helali zaten Battalgazi Belediyemizde kazanıyoruz, harama hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.

Seyyar satıcı büyük sevinç yaşadı

Cüzdanını kaybeden Bekir Topal, temizlik görevlisi personelin topluma örnek olacak bir davranışa imza attığını belirterek, “Emekliliğim yok, 50 yıldır hayatımı seyyar satıcılık yaparak para kazanıyorum. Seyyar satıcılık yapmak ayıp değil, ben helalimle para kazanıyorum. Cüzdanımı kaybetmişim ve inanın hiç farkına varmadım. Battalgazi Belediyesi ekipleri, cüzdanımı bulmuşlar. Cüzdanımın bulunduğuna çok mutlu oldum. Bizler veresiye mal alıp sattıktan sonra ödeme yapıyoruz. Temizlik görevlisi Serkan kardeşime teşekkür ediyorum. Gözlerimi yaşarttı, mutlu etti beni. Allah kendisine razı olsun. Dürüst bir kardeşimizmiş. Dürüstlük budur, doğruluk budur. Keşke herkes böyle dürüst ve doğru olsa. İşte o zaman bizi kimse yıkamaz” şeklinde konuştu.

Başkan Güder, telefonla arayıp tebrik etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, örnek bir davranışa imza atan temizlik görevlisi Serkan Çelebi’yi telefonla arayarak tebrik etti. Örnek bir davranışa imza attığı için personeli kutlayan Başkan Güder, “Kendine, Battalgazi Belediyemize, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekete imza attın. Alnından öpüyorum senin. Bu hareketin beni çok duygulandırdı ve seni tebrik ediyorum. Helal olmayan bir lokmayı kendisine, ailesine ve etrafındakilere yedirmeyen insanlar varken, ülkemiz ilelebet varlığını koruyacaktır” diye konuştu.