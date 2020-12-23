Temizlik personelinden alkışlanacak hareket: Temizlik yaparken bulduğu telefonu sahibine teslim etti

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde belediye personeli, parkta temizlik yaptığı sırada bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

Dicle Belediyesinde çalışan Mehmet Toprak, 15 Temmuz Şehitleri Parkında yaptığı temizlik sırasında bir cep telefonu buldu. Toprak, belediyeye giderek telefonu amirlerine teslim etti. Telefonun teslim edilmesinin ardından belediye hoparlörlerinden konuya ilişkin duyuru yapıldı. Kaybettiği telefonun bulunduğunu öğrenen Hasan Aşut, belediyeye gelerek cep telefonunu Zabıta Müdürü İskender Dayan’ın elinden aldı.

Telefonu bulan Mehmet Toprak, her zamanki gibi rutin temizlik işlemlerini yaptığını, yerleri süpürürken ağaçlardan düşen yaprakların arasında bir cep telefonunu gördüğünü söyledi. Yaklaşık 7 yıldır Dicle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığını belirten Mehmet Toprak, "Telefonun sahibinin bulunması için durumu Dicle Belediyesi Zabıta Müdürümüz İskender Dayan’a ilettim. Durumu öğrenen Müdürümüz İsken Dayan’ın talimatıyla belediye hoparlöründen kayıpla ilgili duyuru yapıldı. Yapılan duyurudan sonara ortaya çıkan telefonun sahibinin 12 yaşında olan Hasan Aşut isminde bir çocuk olduğu anlaşıldı. Hasan Aşut, çok geçmeden belediyeye gelerek telefonunu Zabıta Müdürümüz İskender Dayan’ın elinden alarak, bizlere teşekkür etti. Telefonunu kaybeden bir çocuğun sevinmesine vesile olduğum için çok memnunum" dedi.