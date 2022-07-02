banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Abdullah Avcı’dan değişim rüzgarı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi

Temizlik personelin dansı gülümsetti

Artvin’in Borçka ilçesinde belediye çalışanı temizlik işçisi Osman Bülbül, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp yaptığı dans gülümsemelere neden oldu.

Haberde İnsan 02.07.2022, 16:11
Temizlik personelin dansı gülümsetti

Artvin’in Borçka ilçesinde belediye çalışanı temizlik işçisi Osman Bülbül, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp yaptığı dans gülümsemelere neden oldu.

Artvin’in Borçka Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Osman Bülbül, mesai arkadaşlarıyla çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırınca komik görüntüler ortaya çıktı. Çöp arabasında Karadeniz müziği çalınınca işine kısa süreliğine ara veren Bülbül, dans etmeye başladı. Müziğin ritmine ayak uyduran Bülbül, komik dansı arkadaşı Necati Gazi tarafından görüntülendi.

Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni kazandı.

Yorumlar (0)
30°
açık