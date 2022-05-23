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Temizlik hizmetlerinde elektrikli araç dönemi

Samsun’un İlkadım ilçesinde temizlik hizmetlerinde elektrikli araç dönemi başladı.

Haberde İnsan 23.05.2022, 14:06
Temizlik hizmetlerinde elektrikli araç dönemi

Samsun’un İlkadım ilçesinde temizlik hizmetlerinde elektrikli araç dönemi başladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi’nin yeni temizlik araçlarını belediye hizmet binasında test etti. Başkan Demirtaş, “Bugüne kadar İlkadım Belediyesi’nde 5 büyük, 5 küçük hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, 2 yol süpürme aracı 2 damperli, 2 küçük açık kasa, 10 yıkama aracı, 2 vinç ve bünyemize yeni kattığımız 3 çaça, 1 elektrikli süpürme araçla birlikte 29 araçlık filoya 3 araç daha kazandırdık. Temizlik hizmeti anlamında yüzde 60 daha fazla büyümüş olduk” dedi.

“İlkadım’ı kendi evimiz gibi görüyoruz”

Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a tanıtımına sunulan ve İlkadım Belediyesi tarafından temizlik hizmetlerine katkı sağlaması amacıyla alımı gerçekleştirilen 3 adet temizlik aracı test sonrası hizmete girdi. Göreve geldiğinden itibaren yapılan çalışmalar neticesinde, temizlik ve çöp toplama şikayetlerinde ciddi oranda azalma olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, “Başından bu yana söylüyoruz; temizlik bizim çok hassas olduğumuz bir konu. Biz, ‘İlkadım’ı seviyoruz’ diyerek yola çıktık. Aynı zamanda İlkadım’ı kendi evimiz gibi görüyoruz. İnsanlar nasıl kendi evinin temizliği ile övünürse, biz de ilçemizin temizliği ile övünmek istediğimizi söylüyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana, temizlik konusunda ciddi adımlar attık. İlk göreve geldiğim zamanlar temizlikle ilgili şikayetler alıyorduk. Şimdi, temizlik ve çöp toplama ile ilgili şikayetlerin ciddi oranda azaldığını memnuniyetle görüyoruz” diye konuştu.

29 olan filoya 3 yeni araç daha eklendi

29 olan araç filosuna teknoloji donanımlı 3 araç daha eklediklerini söyleyen Başkan Demirtaş, “Bugüne kadar İlkadım Belediyesi’nde çöp toplama aracı, yol süpürme aracı, hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu olmak kaydıyla, 29 aracımız mevcuttu. Bunların 1-2 tanesi de sürekli arıza veriyordu. Bu araçların 3 tanesi ‘çaça’ dediğimiz İlkadım’da uygulanan yeraltı ve yer üstü konteynerlerini alabilen araç, 1 tanesi ise yeni teknoloji donamlı yüklü vakumlu elektrikli yol süpürme aracıyla birlikte süpürme araç sayımızı 3’e çıkardık. Özellikle çöp konteynerlerinin belli periyotlarda yıkanması ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Çaça ismi verilen araç ile çöp konteynerlerinden kaynaklı koku problemi de önemli ölçüde giderilecek. Yüksek basınçlı mobil yıkama ünitesi bulunan aracımızda filomuza önemli bir araç kazandırmış olduk diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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