Temizlik görevlisi bank altında bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, temizlik işçisi tarafından bulunan içi para dolu cüzdan, kendisine kimliğinden ulaşılan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan görevli Duran Çığır, sabah saatlerinde çarşı meydanında arkadaşlarıyla birlikte temizlik mesaisi yaptığı sırada bir bankın altında cüzdan olduğunu fark etti. Duran Çığır, bulduğu cüzdanı hiç tereddüt etmeden sahibinin bulunması için çalıştığı kurumdaki amirlerine teslim etti. Temizlik görevlisinin sergilediği bu örnek davranışı sonrasında harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bir miktar paranın da olduğu fark edilen cüzdan içerisinden çıkan kimlik sayesinde cüzdanın sahibini belirledi. Kendisine ulaşılarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne davet edilen cüzdan sahibi Ahmet Çelik’e cüzdanı burada bulan temizlik görevlisi tarafından teslim edildi.

Cüzdanı bulan temizlik görevlisi ve amirlerine teşekkür eden Ahmet Çelik, besicilik yaptığını vurgulayarak, "Hayvan almak için Şarkikaraağaç ilçesinden Beyşehir’e gelmiştim. Dinlenmek için anıt meydanındaki banklardan birisine oturdum. Daha sonra hayvan pazarına gitmiştim. Burada cüzdanımı düşürdüğümü fark ettim. Belediyede çalışan temizlik görevlisi arkadaşımız sağ olsun cüzdanımı bulmuş ve amirlerine teslim etmiş. Bulanlardan ve bize teslim edenlerden Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.