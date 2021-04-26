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TEMA Vakfı Silopi’de faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde de çalışmalarına başladı. Silopi sorumlusu olarak göreve başlayan Nesrin Ecer, TEMA Vakfını temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Haberde İnsan 26.04.2021, 14:31
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TEMA Vakfı Silopi’de faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde de çalışmalarına başladı. Silopi sorumlusu olarak göreve başlayan Nesrin Ecer, TEMA Vakfını temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Türkiye’nin birçok ilçesinde faaliyet yürüten TEMA, Silopi’de de çalışmalarına başladı. TEMA Vakfı Silopi sorumlusu Nesrin Ecer, bugün ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfını Silopi’de temsil etmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Ecer, "Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İl temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, minik TEMA, yavru TEMA, ortaokul TEMA, lise TEMA, genç TEMA ve mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz" dedi.
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