Telefon satıcısından şehit ve gazi ailelerine jest

Bitlis’in Tatvan ilçesinde telefon satıcısı olarak hizmet veren İbrahim Yalçın, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için telefon alımlarında ve aksesuarlarında indirim yaptı.

Tatvan’da 8 yıldır telefon satışı ile uğraşan İbrahim Yalçın, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için büyük bir kampanyaya imza attı. İş yerine gelen şehit ve gazi yakınlarının talebi üzerine telefon alımlarında yüzde 10, aksesuarlarda ise yüzde 50’ye varan indirim yapan Yalçın, bu tür indirimlerin arttırılması gerektiğini söyledi. Yalçın, “İnsanlara indirim konusunda faydamız dokunsun diye böyle bir kampanya yapmak istedik. Müşterilerimizin de talepleri doğrultusunda bizler de şehit ve gazi ailelerini düşünerek böyle büyük bir kampanyaya imza attık. Müşterilerimizin çoğu bu duruma olumlu baktı ve ince düşüncemizi takdir etmek için farklı il ve ilçelerden bizleri ziyarete geldiler” diye konuştu.

“Şehit aileleri her zaman bizim için çok değerli”

Şehit ailelerinin çok değerli olduğunu dile getiren Yalçın, “Şehit ailelerinin başımızın gözümüzün üstünde yerlerinin olduğunu bilsinler. Güzel ve olumlu geri dönüşler aldığımız için gayet mutluyuz. Herkese bu tür indirimleri şehit, gazi ailelerine ve öğrencilere yapmasını tavsiye ediyorum. Örneğin, dün 6 kişi camda yazan yazıyı okuyup dükkâna girdi. Bizleri tebrik ettiler ve bizlere ‘gerçekten çok güzel bir düşünce olmuş ve bizleri hala insanlar unutmamış’ diyerek teşekkür ettiler. Telefon aldıklarında da elimizden gelen indirimi de yaptık. Bizlere bu tür duygularını söyleyince çok duygulandık. Güzel bir duyguydu ve mutlu olduk. 15 yıllık esnaf arkadaşlarımız var onlar yapamadı ama bizler yaptık. Güzel tepkiler ve olumlu söylemler aldık. Bu fikir uzman arkadaşların ve memurların tavsiyesi üzerine ortaya çıktı. Şehit olanların kızları, çocukları var ve bizler de onları düşünerek onların gönlü olsun diye böyle bir kampanya yaptık. Herkesin şehit ve gazi yakınlarını düşünmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kampanyanın şehit ve gazi aileleri için çok güzel olduğunu dile getiren Bayram Saygıner adlı vatandaş da, “Bu kampanya şehit ve gazi yakınları için çok güzel olmuş. Sorduğumda ise ‘içimden gelerek yaptım’ dedi. Güzel bir kampanya olmuş, kendilerini tebrik ediyorum. Başka esnafın bunu örnek almasını ve kampanyanın devamının gelmesini istiyorum” dedi.

Toplum olarak bu tür olaylara hassas olunduğunu belirten Turgut Hüseyni ise “Çocuk için telefon arayışına çıkmıştım. 2 gündür ciddi anlamda Tatvan’da gezmedik yer bırakmadım. Bugün ise buradan geçince camda asılı olan yazıyı okudum ve bayağı etkilendim. Arkadaşı böyle bir kampanya düzenlediği için kendisini tebrik ettim hem de telefonu aldım. Biz toplum olarak bu tür şeylere hassasız. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerimiz bizim için gerçekten çok önemli. Zaten eksik yanları ve acıları var. Böyle küçük şeyler ile jest yapmak onlar için yeterlidir. Diğer esnafımızdan da ufak da olsa böyle jestleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.