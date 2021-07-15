Telabyad’a kesintisiz enerji verilmeye başlandı

Hayatın normale döndüğü Suriye’nin Telabyad ilçesinde elektrik enerjisini temin etmek amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Gece saatlerinde Telabyad’a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kurulumu tamamlanan enerji tesislerindeki şalteri kaldırarak, Türkiye’den temin edilen elektriği ilk kez ilçeye verdi. İlçelerine elektrik gelmesinin sevincini dua ederek ve Türkiye’ye teşekkür ederek Telabyad Mahalli Meclisi üyelerinin kurban kesme isteğini Vali Erin kabul etmedi. Vali Erin, kesilmek istenen koçun serbest bırakılmasını istedi.

Barış Pınarı Bölgesine Türkiye’den kesintisiz enerji verilmesinin, temel insan ihtiyacı olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Türkiye’den enerjinin kesintisiz şekilde bölgeye verilmesi önemli bir adımdı. Ancak Türkiye’den gelecek elektriğin de ücretsiz olmayacağını ifade etmek gerekiyor. Burada, belli bir ücret karşılığında Telabyadlı kardeşlerimiz abone olacaklar. Tüketecekleri enerjinin karşılığını ön ödemeli sistemle yapacaklar. Parasını peşin ödeyecekler, bittiğinde tekrar yükleme yapacakları bir sistem olacak" ifadelerini kullandı.

Bölgede elektrik enerjisinin iletimi ve ücretlendirilmesi işinin, Mahalli Meclis ile taahhüt imzalayan bir firmanın yürüteceğini, enerji ücretinin de anlaşılan bedel üzerinden tahsil edileceğini kaydeden Vali Erin, firmanın ihtiyaç olan trafo ve tesis kurulumlarını da yapacağını söyledi. Telabyad’a Türkiye’den gelen ilk elektrik enerjisinin verilmesinin ardından Telabyad Hastanesinde yapımı tamamlanan ek binayı ziyaret eden Vali Erin, burada yapılan çalışmalar hakkında Telabyad Koordinatörü Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak’tan bilgiler aldı.

Telabyad’daki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Vali Erin’e Telabyad’daki temaslarında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.