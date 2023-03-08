Tekstil çalışanları ‘Kadınlar Gününü’ oynayarak kutladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesindeki tekstil firmasında çalışan kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü oynayarak kutladı.

Çaycuma ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Karapınar Beldesinde 3 yıldır faaliyet gösteren Laya Art Tekstil firmasının sahibi Gökhan Gözbaşı, kadın çalışanları için kutlama programı düzenledi.

Kadın işçiler iş yerinin önünde kurulan stantta çalan şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenerek günlerini kutladılar.

Gözbaş, çalışanlarının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberliklerinin devam edeceğini söyledi.

Tekstil çalışanları da iş yeri sahibi Gözbaş’a düzenledikleri etkinlik için teşekkür etti.