Teknolojik imam dinî bilgileri minareye yansıttı
BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE HACI OSMAN VE HAYRİYE OKUMUŞ SAHİL CAMİİ İMAM HATİBİ MEVLÜT GENÇ’İN HAZIRLADIĞI TEKNOLOJİK ÇALIŞMA OLDUKÇA BEĞENİ TOPLUYOR.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Hacı Osman ve Hayriye Okumuş Sahil Camii imam hatibi Mevlüt Genç’in hazırladığı teknolojik çalışma takdir topluyor.
Gemlik sahilinde gün boyu yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgede yer alan minarenin kaidesine akşam saatlerinde projeksiyon cihazı vasıtasıyla ayet-i kerime, hadis-i şerif ve fıkıh bilgileri yansıtan imam Mevlüt Genç’in bu çalışması vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Cami cemaatinin haricinde bölgeden geçen genç-yaşlı birçok vatandaş minaredeki yazıları görünce önce şaşırıyor, ardından okumaya başlıyor. Yazıları okuyan vatandaşlar, "Camilerde kürsülerden dinlemeye alışık olduğumuz dinî bilgileri cami minaresinde görünce şaşırdık. Teknoloji çağında böyle bir imkan hazırlayan imamımızı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştular.
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