Teknik direktör Uygun’un içinden şair çıktı

Ünlü Teknik Direktör Bülent Uygun, 40 gün önce hayatını kaybeden eski Milli Takım güreş antrenörü babası Fikret Uygun için yazdığı şiir ile duygulandırdı.

Ünlü Teknik Direktör Bülent Uygun’un babası Fikret Uygun 40 gün önce hayatını kaybetti. Bülent Uygun, eski Milli Takım güreş antrenörü olarak Sakarya’da birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş güreşçileri yetiştiren ve Sakaryaspor Süper Lig’e çıktığında yöneticilik yapan babası Fikret Uygun için şiir yazdı. Uğur Işılak’ın seslendirdiği şiiri kendi hesabından paylaşan Uygun, duygulandırdı.

Öte yandan, Bülent Uygun daha öncesinde Muhsin Yazıcıoğlu için yazdığı şiirlerle de gündeme gelmişti. Pandemi sürecinde de eşine sürpriz yaparak ona da şiir yazan Uygun’un içinden adeta şair çıktı. Bu zamana kadar yazdığı şiirler ile Uygun, şair ruhunu göstermiş oldu. Bülent Uygun’un son olarak yakın zamanda kaybettiği babası için yazdığı şiir ise sosyal medya hesabında birçok kez beğenilerek, paylaşıldı.