Tekneyle yarışan yunuslar kamerada

Kastamonu’nun Cide ilçesinde tekneyle yarışan yunus balıkları, cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz’e açılan tekneye yunus balıklarının eşlik ettiği anlar, tekne sahibiyle görüntülendi. Adeta tekneyle yarışan yunuslar, teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile bata çıka ilerleyen yunus balıkları gören vatandaşlar ise sevinç yaşadı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.