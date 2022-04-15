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Tekneyle dünyayı 7 yılda dolaştılar, okyanuslarda korsan saldırılarından kıl payı kurtuldular

Antalya’dan 7 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Hasan-Zehra Şirin çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördükten sonra tekrar Antalya’ya geldi. Dünya turunda korsanlara yakalanma tehlikesi de geçiren çiftin, karaya adım attıklarındaki ilk sözleri, “Çok şey gördük ama en güzeli Türkiye” oldu.

Haberde İnsan 15.04.2022, 15:48
Tekneyle dünyayı 7 yılda dolaştılar, okyanuslarda korsan saldırılarından kıl payı kurtuldular

Antalya’dan 7 yıl önce tekne ile dünya turuna çıkan Hasan-Zehra Şirin çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördükten sonra tekrar Antalya’ya geldi. Dünya turunda korsanlara yakalanma tehlikesi de geçiren çiftin, karaya adım attıklarındaki ilk sözleri, “Çok şey gördük ama en güzeli Türkiye” oldu.

2015 yılında Antalya Limanı’ndan "Kandiba" isimli tekneleriyle dünya turuna çıkan Hasan-Zehra çifti, okyanusları aşıp onlarca ülkeyi gördü ve farklı kültürden binlerce insanla tanıştı. Şirin çiftine yolculukları boyunca köpekleri de eşlik etti. 7 yıl aranın ardından Türkiye sularına giren çifti, Antalya Körfezi’nde Sahil Güvenlik botu ve tekneler karşıladı. Çift, konvoy eşliğinde diğer tekne ve yatların kornalarıyla limana girdi. Limana yanaştıktan sonra ise Şirin çiftini karşılamaya ailesi, yakınları ve sevenleri geldi.

Sevgi gösterilerinin bulunduğu Şirin çifti, yolculuklarına başlamadan önce çıkardıkları ayakkabılarını, tekrar giydi. Çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken, oldukça yorgun oldukları da gözlendi.

“Fırtına bizi hiç yalnız bırakmadı”

İlk heyecanını gazetecilerle paylaşan çiften Zehra Şirin, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Fırtına bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep beraberdik. Hint Okyanusu bizim için çok zor oldu. Ama her şeyin bir bedeli var. İyi ki yaşadık, iyi ki gördük o insanları. Çok mutluyum. En unutamadığımız an Pasifik’te çok yoksul bir adamla ekmeğimizi paylaşmak oldu. O bizim paramız olmadığını, ekmek alamadığımızı sandı ve ekmek alıp verdi. Çok ağladım."

“Dünyanın kocaman olduğunu gördük”

Yola çıkmadan önce zor bir karar verdiklerini belirten Hasan Şirin ise “Biz yola çıkarken denizci değildik, halen de değiliz. Pek çok şey hayatımızı değiştirdi. Azla yetinmeyi, insanların ihtiyaçlarının o kadar çok olmadığını, bize dayatılan, varsayılan dünyanın biraz yapmacık bir dünya olduğunu gösterdi. Dünya küçüktür diyoruz ama dünyanın çok küçük olmadığını, kocaman bir dünya olduğunu gördük” dedi.

Korsan saldırısından manevrayla kurtuldular

Yolculuklarında korsan saldırısı tehlikesi atlattıklarını da anlatan Şirin, “Maldivlerden 5 tekne çıkmıştık. En önde biz vardık. Gemilerin gece geçmesinin tavsiye edildiği belirli bir koridor var. Ama bizim hızımızla sadece gece oradan geçme şansımız yoktu. Bu saldırılar daha çok akşam üzerleri ve sabaha doğru hava aydınlanırken yapılıyor. Etrafımızda hiç gemi kalmamıştı. Bizim hareket ettiğimiz koridorun dışından içeriye doğru bir tekne geldi. Balıkçı teknesi sandık. Baktık bizim önümüzü kesecek şekilde ilerliyor, yavaşladık. Sonra başka bir tekne daha belirdi. Niyetlerinin iyi olmadığını anladık. Ani bir kararla ışıklarımızı söndürdük. Geri dönüş yaptık. Koalisyon güçlerine haber verdiğiniz takdirde, size 20 dakika ya da yarım saat içerisinde ulaşabiliyorlar. Biz o mesafeyi, terse giderek yarım saatin üzerine çıkardık. Böyle olunca dağılmak zorunda kaldılar. Bunlar eski klasik gemileri korsanlar değil. Yemen ile Somali arasında ciddi bir silah kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı var. Buna aynı zamanda ek iş olarak korsanlık yapanlar var” ifadelerini kullandı.

“En güzel yer Türkiye”

Şirin, bundan sonraki planlarının Türkiye’yi doya doya yaşamak olduklarını ifade ederek, “Çok şey gördük, yanımıza kar kaldı, çok da güzel. Ama en güzel yer neresi derseniz; her şeyiyle en güzel yer insanlarıyla birlikte Türkiye” diye konuştu.

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