Tekkeköy’den ünlü sunuculara formalı mesaj

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ulusal medya kanallarındaki ünlü program sunucularına Samsunspor’un 15 farklı dilde ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı içeren formaları hediye etti.

Aralarında Müge Anlı, Esra Erol, Fulya Öztürk, Didem Arslan Yılmaz, Serap Paköz, Tuğba Namlı, Hakan Ural gibi ünlü program sunucularının bulunduğu kişiler mor Samsunspor formalarını programlarına taşıyarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ’kadına şiddete hayır’ evrensel mesajını ifade ettiler.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın ulusal medya kanallarındaki program yapımcılarına gönderdiği mor formaların yanında yer alan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Unutmayalım ki kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, kardeşlerimizdir, bacılarımızdır, çocuklarımızdır, fani alemdeki en değerli varlıklarımız sevdiklerimizdir. Dünyanın en ağır forması olan ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı Samsunspor’umuzun anlam yüklü mor formasını kadına şiddeti en ağır şekilde yaşayan kişiler ile bu dünyadan koparılan kadınların ailelerine ulaştırarak, acılarını paylaşmayı ve tüm dünyaya böyle acıların bir daha yaşanmaması için sesimizi duyurup, farkındalık oluşturmayı hedefledik. Kadına şiddetin her geçen gün utanç verici bir hal aldığı son yıllarda; bir abla, bir eş, bir kardeş olmanın yanında dünyanın en yüce görevi olan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisinde de açıkça belirtilen annelik gibi tarifsiz manevi görevi üstlenen hayatımıza yön veren tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Şehrimizin markası gururumuz birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz Samsunspor’umuzun çıkartmış olduğu dünyanın en ağır forması olan 15 farklı dilde ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı içeren bu mor formayı ve bu mesajı hep birlikte taşıyarak tüm dünyaya yeter artık diye haykırmak için sizlere ulaştırıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ve o hafta yayınlanan programınızda bu anlamlı forma ile hepimizin ortak mesajını sizlerin aracılığıyla bir kez daha tüm dünyaya duyurmak arzusu içindeyiz. Rabb’im bir daha bizlere ve tüm insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Ben de üç kız babası olarak yaşanan insanlık dışı utanç verici ayıpları kınıyor ve bu acıları yüreklerinde yaşayanların duygularını paylaşıyorum. Ayrıca bu tarifsiz acıyı en derinden yaşayan kişilerin ve ailelerin her zaman yanında olduğumu canı gönülden bilmenizi istiyorum. Sizlerin sunmuş olduğu programlarda sosyal içerikli ve izleyicilerde farkındalık oluşturan mesajlarınız kamuoyunda her zaman takdir toplamıştır. Kadına şiddete karşı başlatmış olduğumuz sosyal sorumluluk projemize desteklerinizden dolayı en kalbi teşekkürlerimi sunar sizlere ve ekip arkadaşlarınıza programlarınızda başarılar dilerim."