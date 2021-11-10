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Tekkeköy’den şiddet mağduru kadınlara ’mor Samsunspor forması’

Samsun Tekkeköy Belediyesi kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha önceden şiddete mağdur kalmış ya da cinayete kurban gitmiş kadınların ailesine ve çekilişe katılan 55 kadına üzerinde 15 dilde ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı mor Samsunspor forması hediye etti.

Haberde İnsan 10.11.2021, 09:23
Tekkeköy’den şiddet mağduru kadınlara ’mor Samsunspor forması’

Samsun Tekkeköy Belediyesi kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha önceden şiddete mağdur kalmış ya da cinayete kurban gitmiş kadınların ailesine ve çekilişe katılan 55 kadına üzerinde 15 dilde ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazılı mor Samsunspor forması hediye etti.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin son bulması adına harekete geçen Tekkeköy Belediyesi, önemli bir farkındalık etkinliğine imza attı. Samsunspor’un bu sezon oynadığı maçlarda giydiği ve kadınları temsil eden mor renkli, üzerinde 15 dilde ‘Kadına Şiddete Hayır’ yazan formayı daha önceden şiddete mağdur kalmış ya da cinayete kurban gitmiş kadınların ailesine hediye etti.

Özgecan Aslan, Pınar Gültekin, Emine Bulut, Ceren Özdemir ve Emriye Meteoğlu’nun ailelerine formanın yanı sıra mektup da gönderen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar mektupta, “Kadına şiddetin her geçen gün utanç verici bir hal aldığı son yıllarda bir abla bir eş bir kardeş olmanın yanında dünyanın en yüce görevi olan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ hadisinde de açıkça belirtilen annelik gibi tarifsiz manevi görevi üstlenen, hayatımıza yön veren tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Samsunsporumuzun bu yıl çıkartmış olduğu 15 dilde kadına şiddete hayır mesajı içeren bu formayı ve bu mesajı hep birlikte taşıyarak tüm dünyaya ‘yeter artık’ haykırmak için sizlere ulaştırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Formaları teslim alan Özgecan Aslan, Pınar Gültekin, Emine Bulut, Ceren Özdemir ve Emriye Meteoğlu’nun aileleri de mektubu okuduktan sonra paylaştıkları mesajlarda, Tekkeköy Belediyesinin bu duyarlı davranışları karşısında çok duygulandıklarını ve kadına yönelik her türlü şiddetin bitmesi için bu gibi sosyal sorumluluk projelerinin çok önemli olduğunu söylediler.

Çekilişle 55 kadına mor forma hediye edildi

Öte yandan kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesaplarından çekiliş düzenlendi. ’Dünyanın en ağır forması başlığı’ adı altında düzenlenen çekilişe 2 binin üzerinde kadın başvurdu. Çekilişte forma hakkı kazanan 55 kadından Samsun’da bulunanlar bugün Tekkeköy Belediyesi’ne gelerek Başkan Hasan Togar’dan formalarını teslim aldılar.

“Kadınlara vahşette bulunanların da bir kadın tarafından doğrulduğunu unutmamasını rica ediyorum”

Forma takdimi sonrası konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Her gün iletişim araçlarını açtığımızda maalesef üzülerek, utanarak izlediğimiz kadına şiddet görüntülerinden yola çıkarak bir farkındalık oluşturmak, bütün ülkeye konu olabilecek bir çalışmaya imza attık. Bu farkındalık için şehrimizin gururu ve en önemli markası olan Samsunspor’umuzun ‘Dünyanın en ağır forması’ sloganıyla tasarladığı mor formayı biz de yaptığımız anlamlı bir duyarlılıkla birleştirelim istedik. Daha önce maalesef cinayete kurban gitmiş, şiddete maruz kalmış 5 kadınımıza 15 dilde ‘Kadına şiddete hayır’ yazan formayı mektupla ailelerine ulaştırdık. O mektubu aileleri okurken yazan değil de ilk kez okuyan biri gibi tekrar etkilendim. Ayrıca ülkemiz ve yurt dışından katılabilecek kişilere şehrimizin plakası olan 55 mor formayı hediye etmek istedik. Bugün de kargo ile evlerine ulaştırdığımız formaların haricinde şehrimizde bulunup da forma alma hakkı kazanan kadınlarımızı çağırarak formalarını takdim ettik. Herkesin; insana yakışmayacak davranışlarda hareketlerde ve vahşetlerde bulunanların da bir kadın tarafından doğrulduklarını unutmamalarını rica ediyorum” dedi.

Çekiliş ile formalarına kavuşan kadınlar, Başkan Hasan Togar’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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