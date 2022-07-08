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Tekkeköy Belediyesi’nde bayram

Tekkeköy Belediyesi ile yetkili sendika arasında, temmuz ayından geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Haberde İnsan 08.07.2022, 11:51
Tekkeköy Belediyesi’nde bayram

Tekkeköy Belediyesi ile yetkili sendika arasında, temmuz ayından geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tekkeköy Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve sendika yöneticilerini makamında kabul etti. Ziyaret ve görüşmeler sonunda toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.

Yüzde 104 artış, 1500 TL ilave

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Belediye bünyesinde çalışan işçilerimizin 30 Haziran tarihinde aldığı yevmiyenin üzerine yüzde 104 artış yapıldı. Ayrıca yılda 4 kez alınan ikramiyeler ile birlikte aylık 1500 TL maaşlarına ilave edilecek. Bu artırımların hepsi yevmiye üzerinden yapıldığı için çalışanlarımızın kıdem tazminatlarını ve emekli maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Emeğini esirgemeyip büyük bir özveri ile çalışan işçilerimizi Cumhurbaşkanımız tebliği ile enflasyona ezdirmeyip yevmiyelerini yükselttik. Bundan sonra da bu doğrultuda devam edeceğiz. Hizmet-İş Sendikası’na, belediyemize ve işçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

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