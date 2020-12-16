banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Koronavirüste hipertansiyon uyarısı
Koronavirüste hipertansiyon uyarısı
TCMB sıkı politika ve rezerv yönetimi konusunda güven verdi
TCMB sıkı politika ve rezerv yönetimi konusunda güven verdi
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk yediye girdi

Cumhurbaşkanı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada Tekkeköy Belediyesi ‘Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri’ kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi belediyen birisi oldu.

Haberde İnsan 16.12.2020, 14:15
2
Tekkeköy Belediyesi yüzlerce belediye arasında ilk yediye girdi

Cumhurbaşkanı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada Tekkeköy Belediyesi ‘Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri’ kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi belediyen birisi oldu.

Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için verilecek olan erişilebilirlik ödülleri yapılan oylama sonucunda sahiplerini bulacak. Yarışmada oy kullanmak isteyenler https://forms.ailevecalisma.gov.tr/erisilebilirlik-odulu-halk-oylamasi/ linkinden oy kullanabilecekler.

Karadeniz’de ilk ve tek engelsiz park

Karadeniz Bölgesi’nde ilk ve tek olan ve eşi benzeri olmayan engelsiz parkın ilçenin en merkezi noktasında hizmete sunulduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yapmış olduğumuz sosyal doku anketleri çerçevesinde ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin faydalanacağı özel bir parkımızı ve içindeki tüm materyalleri en küçük ayrıntıları hesaba katarak zaman kaybetmeden tamamlayarak hizmete sunduk" dedi.

“Engelli evlatlarımızı gönüllerince eğlenecekleri güvenli bir mekanla buluşturduk”

“Engelli evlatlarımızı gönüllerince eğlenecekleri güvenli bir mekanla buluşturduk” diyen Başkan Togar şöyle devam etti: "2 bin 500 metre karelik bir alan üzerinde engelli kardeşlerimizin eğlenecekleri farklı oyuncakların olduğu bir park planladık. İçinde tüm detayları en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Engelsiz çocuk oyun grupları, engelsiz basketbol sahası, engelsiz spor aletleri, engelsiz yürüyüş yolları, engelsiz kamelyaları, gibi daha birçok detayı düşünerek hayata geçirdik. Meleklerimiz buradaki tüm oyun alanlarını hiç bir engelle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla kullanacakları gibi tekerlekli sandalye ile salıncak keyfi yaşayacaklar. Ayrıca eğlenecekleri ortamın güvenliği konusunda da her türlü önlemi aldık."

Bölgede eşi ve benzeri yok

Bölgede ilk ve tek olan ve tüm ayrıntıların detaylı bir şekilde düşünülerek hayata geçirilen Engelsiz Park’ın herkese örnek teşkil ettiğine değinen Togar, “Engelsiz park projemiz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ‘2020 Erişilebilirlik Yılı’ kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada ‘Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri’ kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi belediyen birisi oldu. Projemizin bakanlığımız tarafından örnek gösterilmesi ve yüzlerce belediye arasında ilk yedide yer alması bizleri ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.

“Desteklerinizi bekliyoruz”

Başkan Togar açıklamasını, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ‘2020 Erişilebilirlik Yılı’ kapsamında erişilebilirlik ödülleri vereceği yarışmada ‘Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri’ kategorisinde yüzlerce belediye arasında ilk yedi arasında yer alan Tekkeköy Belediyesi’nin projesinin desteklenmesi için yarışmada oy kullanmak isteyenler ‘ttps://forms.ailevecalisma.gov.tr/erisilebilirlik-odulu-halk-oylamasi/’ linkinden oy kullanabilecekler. Desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde tamamladı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11