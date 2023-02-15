Tekirdağlı madenciler görevlerini tamamlayıp şehre döndü

Tekirdağ’dan deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarında kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, görevlerini tamamlayıp şehre döndü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki madenciler, deprem olduktan 1 saat sonra Vali Aziz Yıldırım’ın koordinasyonunda uçak ile deprem bölgesine gitti. Bölgedeki çalışmalarını tamamlayan madenciler, 9 gün sonra geri döndü. Vali Yıldırım, deprem bölgesine giden ve bölgede arama-kurtarma çalışması yapan madencilerle ve AFAD gönüllüleri ile Malkara ilçesinde bir araya geldi. Yıldırım, madencilerle sohbet ederek yaptıkları arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım, arama-kurtarma çalışması yapan madencilere ve gönüllülere hitaben, "Vatandaşlarımızın enkazdan çıkarılmasını sağladınız. Yaptığınız çok kıymetli bir iş. Sizlere özveriniz ve fedakarlığınız sebebiyle teşekkür ediyorum" dedi.