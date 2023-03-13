Tekirdağ’dan afet bölgesine çocuk parkları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından, bölgede yaraların sarılması çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. Başkan Yüksel, asrın felaketinin vurduğu Malatya’nın, depremi az hasarla atlatan Kale ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çocuk parklarını yerinde inceledi.

Malatya’da depremden etkilenen birçok ailenin misafir edildiği Kale ilçesinde hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuk parkları inşa ediliyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kardeş Belediye Kale’de yapılan çocuk parklarını ve diğer çalışmaları yerinde takip etmek üzere bölgeye gitti.

"Rabbim birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirsin"

Depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Yüksel, deprem sonrası kardeşlik ve yardımlaşma ruhunun birçok örneğinin yaşandığını ifade ederek, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Afet bölgesinde, depremin en az hasarla atlatıldığı Malatya’dayız. Kardeş belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, kurulumuna başlanan yeni oyun parklarımızı inceledik. Depremzede ailelerimizin çocukları için inşa edeceğimiz parkların yapımı kısa sürede tamamlanacak ve inşallah çocuklarımız bu parklarda oynayıp eğlenecek. Şimdiden hayırlı olsun. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirsin."