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Tekirdağ’da mor günler: 7’den 70’e herkes tarlaya akın ediyor

Tekirdağ’da tarlaların mor renge bürünmesiyle 7’den 70’e vatandaşlar lavanta tarlalarına akın ediyor.

Haberde İnsan 24.06.2022, 18:07
Tekirdağ’da mor günler: 7’den 70’e herkes tarlaya akın ediyor

Tekirdağ’da tarlaların mor renge bürünmesiyle 7’den 70’e vatandaşlar lavanta tarlalarına akın ediyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ‘Lavanta Kokulu Tekirdağ Günleri’ çerçevesinde mor lavanta tarlalarında etkinlik düzenlendi. Tekirdağ’ın yerel halkı başta olmak üzere İstanbul, Kırklareli ve diğer çevre illerden vatandaşlar lavanta kokulu mor tarlalara akın etti. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Otmanlı Mahallesi’nde lavanta tarlasından düzenlenen etkinlikte halk oyunları gösterileri eşliğinde vatandaşlar tarlalarda bol bol fotoğraf çekilmenin keyfini çıkardı.

Vatandaşlardan kimisi, “Buraya ilk defa geliyoruz. Güzel bir etkinlik olmuş burasıda çok güzel. Burayı çok merak etmiştim. Tekirdağ’da tarlalar mor renge boyanmış. Merak ettik geldik fotoğraf çekinmeye. Herkesi bekleriz” diye konuştu. Otmanlı Mahallesi sakinleri ise “Ben zaten bu köylüyüm. Köyümüzün bu şekilde tanıtılması çok hoşumuza gidiyor. Çok sevindik, çok mutluyuz. Bizde geldik dolaşmaya ve bol bol resim çekinmeye” diye konuştu.

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