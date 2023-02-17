Tekirdağ’da gönüllü kadınlar depremzedeler için makine başına geçti

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde gönüllü kadınlar, depremzedelere kıyafet dikmek için dikiş makinelerinin başına geçti.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrasında ülkenin en batısından doğusuna kadar vatandaşlar depremzedeler için tek yürek oldu. Tekirdağ’da da yapılan yardımların yanı sıra, kurumlar ve vatandaşlar ellerinden gelen çabayı vermeye devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesince de gerçekleştirilen yardımların yanında, kentte yapılan çalışmalarla depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Dikiş makinesi başına geçtiler

Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi ve Süleymanpaşa Belediyesince yapılan proje çerçevesinde meslek edindirme kursiyerleri depremzedeler için kolları sıvadı. Süleymanpaşa ilçesindeki kursiyer kadınlar, evlerindeki işlerin yanı sıra sabahın erken saatlerinde Süleymanpaşa Belediyesi Şehit Gökçen Koşal Çiftlikönü Mahallesi Spor Tesisleri Mahalle Konağı ve Taziyeevine gelerek depremzedeler için çeşitli kıyafetler dikiyor. Buradan dikilen kıyafetler deprem bölgelerine gönderilecek.

Kursta Giyim Teknolojileri Öğretmeni Şenay Batı yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız bir haftadır devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezinin depremzedeler için yapmış olduğu faaliyete kursiyerlerle çalışmaya başladık. Beresinden, atkısından, çocuk kıyafetinden, kadın yetişkin, erkek takımı olmak üzere burada çalışmalarımız var. Gönüllülük esasına dayanmasına rağmen sayımız gayet güzel. Kursiyerlerimiz, kumaş bağışı yaptılar. Bir miktar para toplandı. Bir fabrikamız da kumaşları hibe karşılığında verdi. Biz bunlardan depremzedeler için hazırlıyoruz" dedi.