Tekirdağ’da fener alayı drone ile havadan görüntülendi

Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen fener alayı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Cadde boyunca ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar, bayram coşkusunu birlik ve beraberlik mesajlarıyla yaşadı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Genç, yaşlı, çocuk demeden 7’den 70’e binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte; şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hükümet Caddesi trafiğe kapatıldı. Cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yürüyen binlerce vatandaş Cumhuriyet’in 100’ncü yılına yaklaşırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Tarihi Tekirdağ Valiliğinin önünde bulunan meydana kadar yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen konsere katılmak için meydandaki yerlerini aldı.

Dev yürüyüş dron ile havadan da görüntülendi.