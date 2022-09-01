Tekirdağ’da Adli Yıl açılış töreni düzenlendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2022-2023 Adli Yıl açılışı sebebiyle tören düzenlendi.

2022 - 2023 Adli Yıl açılışı sebebiyle düzenlenen etkinlikte çelenk sunma töreni düzenlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Baro Başkanı Sedat Tekneci ve avukatlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamasını yapan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, "Yeni Adli Yıl açılışının vatana, millete ve hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Tekirdağ Adliye’mizde, 4 Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Sulh Ceza Hakimliği, bir Çocuk Mahkemesi, 2 İnfaz Hakimliği, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 2 İş Mahkemesi, bir Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, bir Kadastro Mahkemesi olmak üzere 17 ceza 12 Hukuk ve 2 İdari ve bir İdari Mahkemesi bulunmaktadır. Adliyemizde 30 Savcı, 56 Hakim ve 398 personel görevini yerine getirmektedir. ’Adalet Mülkün Temelidir’ disturu içerisinde büyük bir fedakarlıkla görevini yerine getiren tüm hakim, savcı ve avukat meslektaşlarımın yeni Adli yılını tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, "2022-2023 Yeni Adli Yılın vatanımıza, milletimiz, devletimize ve hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. 10 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı kararı doğrultusunda, Tekirdağ, Denizli ve Malatya illerimizde 3 yeni Bölge Adliyesi kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda kurucu Başsavcılar atanmıştır. Bende güzel Tekirdağ’ımıza Bölge Adliye Mahkemesi kurmak üzere görevlendirildim. 2022-2023 Yeni Adli Yılı içerisinde Tekirdağ’a Bölge Adliye Mahkemesini kurarak, faaliyete geçirmeyi amaçlıyoruz. Büyük özveri ile adaleti yerine getirmek için çalışan tüm hakim, savcı ve avukat meslektaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.