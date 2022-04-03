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Tekirdağ’da 3 bin 500 kişilik ‘Gönül Sofrası’ kuruldu

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı ile 3 bin 500 kişi Ramazan aynının ilk iftarında birlikte orucunu açtı.

Haberde İnsan 03.04.2022, 00:06
Tekirdağ’da 3 bin 500 kişilik ‘Gönül Sofrası’ kuruldu

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı ile 3 bin 500 kişi Ramazan aynının ilk iftarında birlikte orucunu açtı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar yemeğine 3 bin 500 kişi katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ‘Gönül Sofraları’ ismiyle organize edilen ve geleneksel hale gelen toplu iftar yemeğinde Süleymanpaşalı vatandaşlar Ramazan aynını ilk iftarında buluştu.

Ramazan ayı boyunca şehrin hemen hemen tüm mahallelerinde düzenlenecek olan iftar organizasyonlarından ilki, şehrin Yavuz Mahallesi’nde bulunan Osman Tabak Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirildi. Yediden yetmişe binlerce Müslüman, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Tekirdağlı hayırsever bir iş insanının katkılarıyla hazırlanan iftar yemekleri, Süleymanpaşa Belediyesi’nin aşevinde pişirilerek özenle paketlenmiş şekilde vatandaşların masalarına servis edildi.

İftar yemeğinin öncesine Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı Müzik Bölümü tarafından hazırlanan İlahi Konseri, vatandaşların manevi duygularını doruğa çıkardı. İftar gecesinde, Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Yel ve Yüksel, vatandaşların Ramazan’ını tebrik etti

Düzenlenen iftar yemeğinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iftar yemeğine katılan Süleymanpaşalılarla tek tek görüşerek Ramazan aylarını tebrik etti.

Ramazan ayının ilk akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan binlerce Süleymanpaşalı, iftar yemeğinin sonunda gerçekleşen Karagöz-Hacivat oyunu ile eski Ramazanları yâd etti. İftar yemeğine katılanlara Osmanlı Şerbeti ikram edilirken, çocuklara ise patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.

“Birlikteliğimiz daim olsun”

Gönül sofraları organizasyonunda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bugün bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yüce Mevla’m birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bizleri bir daha pandemi illetiyle karşı karşıya getirmesin. Bizim bu güzel sofralarımızdan bizi ayrı koymasın diyorum. Yaklaşık üç yıldır beraberiz. Allah’a hamdolsun, bu kardeşiniz elinden geldiğince gece gündüz demeden bu şehrin bütün ihtiyaçlarının karşılanması hususunda pandemiye rağmen, bütün olumsuz koşullara rağmen çok şükür bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmadınız, dualarınızı da esirgemediniz. Teşekkür ediyorum. İnşallah otuz gün boyunca bütün mahallelerimize gitmek istiyoruz. Bu Ramazan sofralarında, gönül sofralarında beraber olacağız. Allah sizi sevdiklerinizle birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaştırsın diyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

“Paylaşan bir milletin efradıyız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ardından konuşan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Türk milletinin her daim paylaşımcı bir millet olduğunu ve paylaşmayı sevdiğini vurgulayarak, “Bu akşam gönüllerin buluştuğu bu sofrada Tekirdağ’da olmaktan ve siz değerli hemşerilerimle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın başlangıcına eriştiğimiz için rabbime şükrediyorum. Yine şükrediyorum ki böylesine güzel bir milletin efradıyız. Böylesine güzel bir milletle beraber, aynı anda çorbaya kaşık salladık aynı anda yemeklerimizi paylaştık. İşte paylaşan bu millet, bütün dünyaya örnek olan ve her daim her insanın yanında olan ve bundan sonra da inşallah bu konuda ki örnekliği ile atalarımızın, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu aziz ülkeyi hep beraber kalkındıracağız. Kalkınma hamlemizde ve bu konudaki yürüyüşümüzde omuz omuza olduğumuz takdirde hiçbir gücün bizleri yenemeyeceğini, diz çöktüremeyeceğini biliyorum. Evvel Allah sizler yanımızda oldukça Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bu ülke asla ve kata yolundan dönmeyecektir ve ilerlemesine devam edecektir. İşte bize güç veren sizlerin bu beraberliği ve bu hissiyatıdır. Bu hissiyatımızı daha da derinlere ulaştıran Ramazan ayını ve ardından da bayramını şimdiden tebrik ediyor, hepinizi bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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