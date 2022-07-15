Tekirdağ’da 15 Temmuz Şehitleri için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarda şehit düşenler için Tekirdağ’da Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tarihi Orta Cami’de Cuma Namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi. Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından Cuma hutbesinde şehitlik makamının kutsiyetine vurgu yapılırken, Türkiye ve diğer İslam ülkeleri üzerinde oynanan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.