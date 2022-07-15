banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Tekirdağ’da 15 Temmuz Şehitleri için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarda şehit düşenler için Tekirdağ’da Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Haberde İnsan 15.07.2022, 15:55
Tekirdağ’da 15 Temmuz Şehitleri için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarda şehit düşenler için Tekirdağ’da Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tarihi Orta Cami’de Cuma Namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi. Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından Cuma hutbesinde şehitlik makamının kutsiyetine vurgu yapılırken, Türkiye ve diğer İslam ülkeleri üzerinde oynanan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu