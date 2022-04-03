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Tekirdağ’da 1 kilometrelik sahil şeridi açıldı: Atıl durumdaydı, şimdi göz kamaştırıyor

Tekirdağ’da şehre yeni kazandırılan yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridi kurulan park ve spor alanları ile vatandaşın hizmetine sunuldu.

Haberde İnsan 03.04.2022, 22:45
Tekirdağ’da 1 kilometrelik sahil şeridi açıldı: Atıl durumdaydı, şimdi göz kamaştırıyor

Tekirdağ’da şehre yeni kazandırılan yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridi kurulan park ve spor alanları ile vatandaşın hizmetine sunuldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre yeni kazandırılan Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parkı’nın açılışı gerçekleşti. 1 kilometrelik sahil şeridine sahip olan park, Süleymanpaşa Belediyesi’nin imkanlarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Altınova Mahallesi’nde gerçekleşen açılış töreninde, Süleymanpaşa Belediyesi’nin her Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği ‘Gönül Sofraları’ da kurulurken, açılış törenine binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra kurum müdür ve amirleri katıldı.

İlçenin Altınova Mahallesi’nde yer alan ve atıl durumda olan sahil şeridi, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Sahilin hiç kullanılmayan kısımları da alanın içine eklenerek yepyeni bir görünüm kazandı. Süleymanpaşa Belediyesi’nin imkanlarıyla yenilenen sahil şeridi içerisinde çocuk parkları, dinlenme alanları, kafeteryalar ve yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarından oluşuyor.

Altınova Mahallesi Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parklarının açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridini, tamamen Süleymanpaşa Belediyesi’nin kendi personeliyle sil baştan yenileme fırsatımız oldu. Biliyorum, Altınova Mahallemiz yıllardır şehrin bir ucunda atıl durumda kalıyordu. Biz, Altınova Mahallemizin öksüz ve yetim olmadığını bir kere daha göstermiş olma fırsatını bulmuş olduk. Özellikle Altınova Mahallesi 31 Mart 2019 seçimlerinde bu kardeşlerine sahip çıkmıştı. Biz de onların bize olan bu güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalıştık. Ben öncelikle buranın tahsisi konusunda bize desteklerini esirgemeyen Meclis Başkanımıza ve milletvekillerimize, siyasi parti il ve ilçe başkanlarımıza, buranın yapımı esnasında hukuki prosedürleri hızlı bir şekilde aşmamıza olanak sağlayan Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza ve şehrimizin değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. İnşallah, bu Ramazan ayının sonunda bayramın hemen arkasından şehrin yine Altınova Mahallesi’ne çok yakın olan kısmında Millet Bahçesi çalışmalarımız başlıyor. İnşallah, seneye bir dahaki Ramazan’da Millet Bahçesinde güzel bir iftar açacağız. Bugün burada yaklaşık 4 bin kişiyiz. İnşallah o gün, çok daha kalabalık bir şekilde gönül sofralarında buluşacağız. Ben, her birinizin Ramazanını kutluyorum. Yüce Mevlam sevdiklerinizle birlikte, sağlık mutluluk ve huzur içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı ramazanlarınız olsun” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sahil şeridi vatandaşların kullanımına sunuldu.

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