Tekirdağ Valisi deprem yardımlarıyla ilgili konuştu: “Heba olmaması lazım”

Tekirdağ’dan deprem bölgesine 176’sı tır olmak üzere 227 araçlık yardım ve binden fazla personel gönderildi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gönderilen yardımlara ilişkin açıklamada bulunarak, "Bu 1 haftalık, 1 aylık bir mesele değildir. Uzun sürebilir. O yüzden bu yardımların tam yerine ulaşması lazım. Heba olmaması lazım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 ayrı şiddetli depremin ardından Tekirdağ Valiliği koordinesinde devam eden yardım seferberliğine vatandaşlar akın akın yardım yapmayı sürdürüyor.

227 araçlık yardım gönderildi

Tekirdağ’dan deprem bölgesine bugün itibarıyla 176 tır, 32 kamyon, 8 konteyner, 11 kamyonet olmak üzere toplam 227 araçlık insani yardım malzemesi gönderilirken, deprem bölgesinde 68 ekip, 736 personel, 370 AFAD gönüllüsü, 1 arama kurtarma köpek unsuru ve 3 ikram aracı görevlendirilerek bölgeye gönderildi. Aynı zamanda çeşitli özellikte 108 adet araç, 6 jeneratör ve 4 kırıcı-delici, treyler yatakhane winpay, 7 adet ev tipi konteyner ve 2 adet seyyar tuvalet Hatay’a sevk edildi.

“Heba olmaması lazım”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bir istirhamımız olacak. Sivil kuruluşları, belediyeler kimin tarafından yapılıyorsa yapılsın bunlar güzel şeyler. Fakat bunların kaymakamlıklarımıza bir bildirim yapmasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Tekirdağ’dan o kadar yardım malzemesi gidiyor ki, sadece bize bildirenleri kayıt altına alabiliyoruz. Biz Tekirdağ’dan ne kadar yardımın gönderildiğini en azından bilmek istiyoruz. Bu 1 haftalık, 1 aylık bir mesele değildir. Uzun sürebilir. O yüzden bu yardımların tam yerine ulaşması lazım. Heba olmaması lazım. Buradan gönderdiklerimiz karşı tarafa da resmi olarak gidiyor. Bütün yardım edenlerden Allah razı olsun” dedi.