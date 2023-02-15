Tekirdağ tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber etti

Depremin 10’uncu gününde de Tekirdağ’dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Tekirdağ’da şu ana kadar 6 binden fazla depremzede misafir edildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili büyük ölçüde etkileyen 2 deprem sonrasında Tekirdağ’dan deprem bölgesine yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar deprem bölgesine; 297 tır, 95 kamyon, 81 kamyonet, 27 konteyner, 11 seyyar mutfak, 5 bin 39 yaşam konteyneri, 48 seyyar banyo, 77 seyyar WC, 1 karavan, 2 seyyar hastane ve 2 seyyar çamaşırhane deprem bölgesine gönderildi. Araç desteği olarak ise çeşitli özellikte 132 adet araç, 49 adet jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2 bin 100 litre yakıt, 1 termal izleme cihazı ve ayrıca treyler yatakhane winpay Hatay’a sevk edildi.

Araç desteğinin yanı sıra yine deprem bölgesine 116 ekip, bin 135 personel, 129 gönüllü sağlık çalışanı, 1 arama kurtarma köpek unsuru ve 3 ikram aracı/seyyar mutfak görevli olarak deprem bölgesine gönderilerek, ilk günden çalışmalara başlandı.

Depremin 10. gününde depremzedeler yakın illerin yanı sıra Tekirdağ’a gitmeye devam ediyor. Şu ana kadar Tekirdağ’a 6 bin 272 depremzede geldi. Valilik koordinasyonunda depremzedelerin barınma, gıda, giyim vb. ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor.