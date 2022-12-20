Yüzde 92 engelli serebral palsi hastası 23 yaşındaki Münevver Büşra Ekinci, üniversiteden üstün başarı belgesi ile mezun oldu, ikinci üniversiteyi okumaya devam ediyor. Aynı zamanda EKPSS’ye girip atama bekleyen Büşra, tek parmağıyla yazdığı bir şiir kitabı da çıkardı.

İkiz kardeşi ile dünyaya gelen ancak doğum sırasında oksijensiz kaldığı için yüzde 92 engelli olarak serebral palsi tanısı alan 23 yaşındaki Münevver Büşra Ekinci, adeta tek parmağı ile hayata tutundu. İlkokulu örgün eğitimle okuyan, ortaokul ve liseyi ise evde eğitimle bitiren Ekinci, kalem tutamadığı için bilgisayar üzerinden tek parmağı ile derslerine çalıştı. Kendisine evde eğitim veren edebiyat öğretmeni İlknur Gökgöz ise ondaki şiir yeteneğini fark etti. Tek parmakla şiirler yazmaya başlayan, oturduğu Çalıkuşu Mahallesi’ndeki Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığında bulunan tüm kitapları okuyan Ekinci, uzaktan eğitimle okuduğu Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünü üstün başarı belgesi ile bitirdi. Açık öğretimle Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okumaya devam eden Ekinci, engelli bireylerin yarıştığı EKPSS’ye de girdi. Atamasını beklerken günlerini okuyarak geçiren Ekinci, Kalpten Nağmeler isimli bir şiir kitabı da çıkardı. Hayatı mücadele ile geçen genç kız, “Tek parmağım, hayata tutunmamı sağladı. Ben başarabildiysem herkes başarabilir” dedi.

"Yılmadım, yılmayacağım"

Şiir yazmayı çok sevdiğini söyleyen Münevver Büşra Ekinci, “14 yaşından beri şiir yazıyorum. Öğretmenim için bir şiir yazmıştım ve bu vesileyle şiire olan ilgimi fark etti. Ardından bir şiir kitabı çıkardım. Bu yüzden çok mutluyum. Ben başarabildiysem herkes başarabilir. Engelimden dolayı yazı yazamadığım için tek parmakla şiir yazdım. Tek parmağım, hayata tutunmamı sağladı. Engelimden dolayı bir takım zorluklar elbette yaşadım. Çevremde bana ‘Yapamazsın’ diyenler de oldu ama ben yılmadım ve yılmayacağım. Üniversiteyi bitirdim, EKPSS’ye girdim. Eğer atanırsam ve insanlara yardım edebilirsem ne mutlu bana. Ben bu yola azmederek geldim. Bu yolda annem, babam ve öğretmenim de bana çok destek oldu. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

"Onunla gurur duyuyorum"

Ekinci’nin annesi Şerife Ekinci ise “Büşra çok azimli biri. Onun azmi, cesareti, özverisi bize de ilham oluyor. Biz de onun gibi mücadele ediyoruz. İlkokulu örgün eğitimle okudu. Ben de onunla okula gittim, onun yazamayan eli oldum. Daha sonra bilgisayar kullanmayı öğrendi. Tek parmağı ile ödevlerini yapabildi. Ortaokulu ve liseyi evde eğitimle bitirdi. Üniversiteyi engelinden ötürü örgün eğitimle okuyamayacaktı. Bu yüzden 4 yıllık Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünü uzaktan eğitimle okudu. Büşra okumaya doymadı. Son senesinde açık öğretimden sosyoloji bölümü okumaya karar verdi. Şu anda sosyoloji bölümü 2. sınıfta okuyor. Eğitimi sürerken bir yandan da EKPSS’ye girdi. Şu anda atama bekliyoruz. Ayrıca çıkardığı şiir kitabı da bizi çok mutlu etti. Bir anne olarak onunla gurur duyuyorum. Ona verdiğimiz emeklerin karşılığını fazlasıyla verdi" diye konuştu.

Büşra başarı merdivenlerini çıkarken onu hiç yalnız bırakmayan edebiyat öğretmeni İlknur Gökgöz de, “Büşra ile yollarımız, lise 1’de ona evde eğitim verdiğimde kesişti. Büşra’nın yüzde 92 düzeyinde engelli olduğunu gördüm ve ‘Bu çocuğa destek olmalıyım’ dedim. Büşra zeki bir kızdı. Dersi anlamasında herhangi bir eksiklik yoktu. Sadece konuşamıyordu ve kalem tutamıyordu. Derslere başladığımızda Büşra’nın şiire olan ilgisini fark ettim. Ders işlerken doğaçlama olarak dörtlükler oluşturuyordu. Bu yüzden onunla şiir yazmaya karar verdik. Tek parmakla bilgisayar üzerinden şiirler yazmaya başladı. Lise dönemi boyunca mahallede bulunan kütüphanedeki bütün şiir kitaplarını, bütün romanları okudu. Büşra eğitim hayatı boyunca şiir okuyan, şiir yazan, edebiyata ilgisi olan, notları da 100’den aşağıya düşmeyen bir öğrenciydi. Üniversitesini de üstün başarı belgesi ile bitirdi" ifadelerini kullandı.

Gökgöz, Büşra’nın şiir kitabının çıkmasına destek veren Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ve Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut’ a teşekkür etti.