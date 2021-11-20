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Tek kişilik sokak müzisyeni pandemide moral yükseltiyor

Malatya’da son günlerde sayıları artmaya başlayan sokak müzisyenleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Salgın döneminde müzik çalarak vatandaşların moralini yükselttiğini söyleyen tek kişilik sokak müzisyeni Abdullah Genç, geçimini darbuka çalarak temin ediyor.

Haberde İnsan 20.11.2021, 11:45
Tek kişilik sokak müzisyeni pandemide moral yükseltiyor

Malatya’da son günlerde sayıları artmaya başlayan sokak müzisyenleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Salgın döneminde müzik çalarak vatandaşların moralini yükselttiğini söyleyen tek kişilik sokak müzisyeni Abdullah Genç, geçimini darbuka çalarak temin ediyor.

Malatya Soykan Meydanı’nda genelde akşam saatlerinde tek kişilik sokak müzisyenliği yaparak ekmeğini kazanmaya çalışan 38 yaşındaki Darbukacı Abdullah Genç, geçimini darbuka çalarak temin ettiğini ifade ederek, “Malatyalı vatandaşlarımız beni severek izliyor. Ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. 5 yıldır kent merkezinde darbuka çalarak geçiniyorum. Kaldırımdan geçen kişiler para veriyor. Allah’a şükürler olsun geçimimi kazanıyorum” dedi.

"Salgın döneminde vatandaşlarımızın morali yükseltiyorum"

Darbukacı Genç, salgın döneminde vatandaşların moralini yerine getirmek için müzik eşliğinde darbuka çaldığını vurgulayıp, “Herkes memnun oluyor. Herkese teşekkür ediyorum. Her akşam saat 18.00’de Soykan Meydanı’na geliyorum. Günlük 150 TL veya 100 TL kazanıyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız genelde benden hareketli müzikler istiyorlar. Bazen meydanda halay çekiyorlar ve oynuyorlar” şeklinde konuştu.

"Destek vermemiz gerekiyor"

Darbukacıya para veren vatandaşlardan Mehmet Kızılcık ise “Sokak sanatçılarının artmasını istiyorum. Çok güzel bir ortam. Çok güzel darbuka çalıyor. Kendisi mağdur olan bir arkadaşımız. Destek vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Müzik isteyip para veren vatandaşlardan Duran Bozdemir de "Sokak sanatçımıza teşekkür ediyorum, gerçekten güzel bir duygu yaşıyorum. Arkadaşlarıma görüntü attım. Malatya’nın sokak ve caddelerini görsünler diye sosyal medyada paylaşıyorum. Arkadaşımın eline ve emeğine sağlık. Destek olmak gerekiyor” dedi.

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