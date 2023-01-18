Tek başına 7 yılda farklı ülkelerden 4 bin 500 öğrenciye Türkçe öğretti

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Çocukluğunda ilk ve ortaokul öğrenimi gördüğü esnada tanıştığı Azerbaycanlı ve Kazakistanlı arkadaşları sayesinde Türk devletleri ile onların dillerine ilgi duymaya başlayan Gamze Nur Nalbant, İstanbul Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü okudu. Daha sonra Kazakistan'da bulunan El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nde de eğitim alan Nalbant, Türk dilleri, lehçeleri ve orada yaşayan insanlara daha çok ilgi duymaya başladı.

Son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Türk dilleri üzerine yüksek lisans eğitimine başlayan Nalbant, 7 yıldır da Kazak, Tatar, Uygur ve Özbeklere Türkçe eğitimi veriyor. Genellikle Rusça olarak verilen dil eğitimlerini kişinin yerel diliyle veren Nalbant'ın öğrencileri, kısa sürede Türkçe konuşmayı öğreniyor.

Kazak, Tatar, Uygurlar ve Özbekler başta olmak üzere birçok ülkeden öğrencisi olan Nalbant, eğitimlerinin büyük bir bölümünü online olarak veriyor. Yüz yüze eğitim de veren Türk aşığı öğretmen, derslerini Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Dayanışma Dernek binasında işliyor. Gamze Nur Nalbant 7 yılda toplam 4 bin 500 öğrenciye Türkçe öğretti. 5 farklı ülkeden eğitim alan mühendis, doktor, müzisyen gibi meslek gruplarında çalışanlardan oluşan 90 kişilik öğrenci grubu, genellikle Türkiye'ye taşınmak için dil öğrendiklerini belirtiyorlar.

“Kısa bir zaman içinde öğrenebiliyorlar”

Türkî dillere olan sevgisini mesleği haline getirmek için çabaladığının altını çizen Gamze Nur Nalbant, eğitim hakkında bilgi verdi. Rusça üzerinde öğretilen Türkçe'nin öğrenci için zorluğuna değinen Nalbant, “Eskişehir Osmangazi Üniversite'sinde yüksek lisans yapıyorum, Türkî diller üzerine. Kazaklara, Tatarlara, Uygurlara ve Özbeklere Türkçe öğretiyorum. İşimi çok seviyorum ve gelecekte de Türk halklarına hizmet etmek istiyorum. Kendileri Kiril Alfabesi'ni biliyorlar, ben Türk alfabesini öğretiyorum. Tatar ve Kazak öğrencilerim Türkçe öğrenirken zorlanmıyorlar. 3-4 ay içerisinde öğreniyorlar. Kendilerini ifade edebilecek düzeyde biliyorlar, öğreniyorlar. Kendi dillerinde kurs bulamadıkları için Rus dili üzerinden Türkçe öğrenmeye çalışıyorlar ama bizler Türkî diller olduğumuz için dillerimiz birbirine çok yakın. Çok yakın olduğu için de çok kısa bir zaman içinde öğrenebiliyorlar. Dili konuşmaya başladığımız zaman karşılıklı olarak anlaşamadığımız yerler oluyor. Ben anlıyorum. Kazakistan'da da daha önce dil kurslarında çalıştım. İstanbul'da eğitim alırken de Türkî halklara Türkçe öğretiyordum. Beni asıl mutlu eden şey bu çünkü onlar bizimle hem aynı milletten ve birde onlara kendi dilleri üzerinden Türk dilini öğretmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

“Türkiye'ye taşınmak isteyen öğrencilerim var”

Eğitimlere olan ilginden bahseden Gamze Nur Nalbant, öğrencilerinin Türkçe öğrenmek istemelerinin de en büyük etkeninin dizi ve filmler olduğunu belirtti.

Öğrencilerinin Türkiye'ye ve Türkçeye hayran olduğunu ifade eden Gamze Nur Nalbant şöyle konuştu:

“Yüz yüze de ders veriyorum, burada ve kendim özel olarak da okutuyorum. Genellikle online olarak ders veriyorum, çünkü öğrencilerimin çoğu Kazakistan, Özbekistan ya da Tataristan'da yaşıyor. Oralarda da Türk diline olan ilgi var aslında. Dizilerimiz ve şarkıcılarımız sayesinde onlarda Türkçe öğrenme isteği uyanmış. Türkiye'yi çok sevdiklerini hatta âşık olduklarını söylüyorlar. Türkiye'ye taşınmak isteyen öğrencilerim var, Türkiye'yi o kadar seviyorlar yani. İşimi de, Türk halklarını da çok seviyorum”

“Öğretmenim çok iyi, harika, genç ve enerji dolu”

Gamze Nur Nalbant'ın öğrencisi olan ve Tataristan'dan gelen Leyla isimli öğrenci, “Benim adım Leyla, Tataristan'dan geldim. Türkçe çok kolay değil bir aydır okuyorum. Teşekkür ederim demeyi biliyorum ve ayları sayabiliyorum. Öğretmenim çok iyi, harika, genç ve enerji dolu” diye konuşarak duygularını dile getirdi.