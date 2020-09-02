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Tehlikeli yolculuk
CANİK İLÇESİ CEZAEVİ MAHALLESİ’NDE BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ AĞZA GETİRİRKEN BİR TARAFTAN DA ‘BU NE RAHATLIK’ DEDİRTTİ. SAAT 18.00 SIRALARINDA SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ EŞYA YÜKLÜ KAMYONUN AÇIK OLAN ARKA KAPAĞININ ÜZERİNDE OTURAN BİR VATANDAŞ, HİÇBİR EMNİYET ÖNLEMİ OLMADAN YOLCULUK ETTİ. SİGARA İÇEREK, ETRAFI SEYREDEN ŞAHSIN RAHATLIĞI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ.
Haberde İnsan 02.09.2020, 13:16
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Samsun’da bir vatandaşın eşya dolu kamyonun arkasında akan trafikte keyifle yolculuk etmesi dikkat çekti.
Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirirken bir taraftan da ‘bu ne rahatlık’ dedirtti. Seyir halindeki eşya yüklü kamyonun açık olan arka kapağının üzerinde oturan bir vatandaş, hiçbir emniyet önlemi olmadan yolculuk etti. Sigara içerek, etrafı seyreden şahsın rahatlığı görenleri hayrete düşürdü.
Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan vatandaş, kamyonun arkasına bağlı olan bisiklete de kolunu dayayarak, etrafı seyredip yolculuk etmeye devam etti. Uzun süre trafikte bu şekilde yolculuk eden şahıs, vatandaşların dikkatini çekti.
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