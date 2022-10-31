Tehlikeli temizlik

Adana’da bir kadının apartmanda hiçbir önlem almadan cam silmesi görenleri şaşırttı.

Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde bir kadın pencerenin dış cephesini silmeye başladı. Kadının hiçbir önlem almadan camı silmesi görenleri şaşkına çevirdi. Kadının sol eliyle pencerenin çerçevesini tuttuğu, sağ eliyle de bezle camı sildiği görüldü. Kadın bir süre canını hiçe sayarak camı silmeye devam etti. Bir vatandaş ise bu duruma, “Cam bu kadar temiz olsa ne olur olmasa ne olur? Kadın buradan kayıp düşse” diyerek tepki gösterdi. Aynı kişi bir taraftan da cep telefonuyla olayı görüntüledi. Kadın camı sildikten sonra herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan evin içine geçti.