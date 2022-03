Tehdit ve basit yaralama soruşturmasında taraflar SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hakkında hakaret, tehdit, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından soruşturma başlatılan şahıs ile müşteki, SMA hastasına bağış yapmak suretiyle uzlaştı.

Düzce’de yaşayan İ.Ç. isimli şahıs, kız kardeşini sosyal medya üzerinden mesaj atarak rahatsız eden B.E. ile konuşmak için ikametine gitti. Taraflar arasında yaşanan tartışmada B.E., İ.Ç.’ye hakaret ve tehditte bulunup yumruk attı. İ.Ç.’nin şikâyeti üzerine B.E. hakkında ’hakaret, tehdit, basit yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasının Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosuna gönderilmesinin ardından uzlaştırmacının yaptığı görüşmede müştekiler İ.Ç. ve S.Ç., şüpheli B.E.’nin SMA hastası Lina Çulha adına başlatılan bağış kampanyasına bin lira bağış yapması koşuluyla uzlaşabileceklerini belirtti.

Uzlaştırmacı ile yaptığı görüşme sonucunda B.E., bağışta bulunmayı kabul ederek yardım hesabına bin TL bağışta bulundu. Bunun üzerine dosyada uzlaşma sağlandı.