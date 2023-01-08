Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın öncülüğünde yürütülen "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” projesi bağımlı bireylerin normal hayata uyumunda yeni bir kapı açıyor. Tedavisi devam eden 800 bağımlı vatandaştan 54’ü iş sahibi oldu.

Bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinde sıkı takip edilmesiyle mücadelede örnek oluşturan "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum” projesinde gelinen son durum Vali Şıldak başkanlığında yapılan toplantı ile değerlendirildi. Bağımlı bireylerin uyuşturucuyu bırakmaları ve hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini amaçlayan projeye ilişkin Merkez, Edremit ve Bandırma Uyuşturucuyla Mücadele Birimleri, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Projeye başvuran yaklaşık 800 kişiden tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden 19 kişinin iş sahibi olduğu, İşkur’un Toplum Yararına Programı dahilinde 4’ü halen devam eden toplam 54 kişinin iş hayatına adaptasyonlarının sağlandığı bildirildi.

Toplantıda, meslek edindirme kurslarıyla kalıcı istihdamı güçlendirecek çalışmaların devam edeceği ifade edildi. Projenin bilinirliğinin artması için yapılan ziyaretler ve stant çalışmalarının sürece güç kazandırdığı vurgulandı. Bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmesi, ayrıca danışanlar için düzenlenmesi planlanan kültürel ve sportif etkinlikler, geziler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Projede görevli personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Vali Şıldak, 2023 yılında da aynı özen ve heyecanla devam edecek projeyle hayatlarına yeni bir kapı açmasını bekleyen daha çok kişinin elinden tutulması gerektiğini söyledi. Etkileyici bir seviyeye ulaşan proje ile bağımlılıkla mücadelede açılan kapının umut dolu bir hayat sunduğunu ifade eden Vali Şıldak, başladığı günden bu yana her aşamasını yakından takip ettiği projede, tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki bireylerle çeşitli programlarda bir araya gelerek, onlara cesaret vermeye devam edeceklerini belirtti.