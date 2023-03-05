Tedavi gören bağımlılar deprem bölgesinde yara sarıyor

Tedavi görüp sağlıklarına kavuşan madde bağımlıları, deprem bölgesinde yara sarıyor.

İstanbul’da madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları yürüten Liman Ayık Yaşam Derneği üyeleri, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hayırseverlerden temin ettikleri konteynerlerin kurulum çalışmalarını yapıyor.

AFAD tarafından belirlenen bölgeye bugüne kadar 24 konteyner kuran dernek üyeleri, bu sayıyı 50’ye tamamlayacak. Asrın felaketinin ikinci gününde yardım tırlarıyla bölgeye gelen gönüllü üyeler, depremzedelerin barınma sorununun çözüme kavuşması noktasında gece-gündüz demeden şekilde çalışıyor.

Toplumun dışladığı, ön yargılarla baktığı gençlerle birlikte deprem bölgesinde konteyner kurduklarını dile getiren dernek kurucularından Fatih Budak, Almanya’daki gurbetçilerin deprem bölgesine belirli bütçe ayırdıklarını açıkladı. 50 konteynerin 27’sinin kurulumunun tamamlandığını açıklayan Budak, konteynerlerin iç tefrişatlarını da yaptıklarını belirtti.

Bölgede görev yapan üyelerin hepsinin eski bağımlı olduğunu ancak şimdi bıraktıklarını anlatan Budak, "Gönüllü olarak dediler ki biz depremzede kardeşlerimize hizmet etmeye gidiyoruz. Burada toplumun ön yargılarının ne kadar boş olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Eğer gerçek dokunuş yapılabilirse bu kardeşlerimize nelere vesile olduğunu görüyoruz. Bu hizmetleri yaparken Allah rızası için yapıyoruz. Kimseye al şu parayı buraya gel deme gibi bir şey de yok. Hepsi bu işte gönlünü ortaya koydu" dedi.

Budak, deprem sonrası bağımlılardan oluşan grubun 6 tır yardım malzemesi ile bölgeye geldiğini aktardı.

"Burada bağımlı da olsa ülkenin nasıl birlik olduğunu gördük" diyen Budak, "Burada hizmetlerimiz devam edecek. Konteynerlerimizi kurduktan sonra tekrar geri dönerek bağımlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

"Allah bize hizmet etme imkanı verdi, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Depremin ilk günü afet bölgesine geldiklerini açıklayan dernek üyesi Alican Kaygusuz, "Bağımlıların toplumda bir ötekileştirilmiş tarafı var. Bağımlılara sadece madde kullanmak yakışmıyor. Onun dışında imkan verilirse her şey yakışıyor. Allah bize böyle hizmet etme imkanı verdi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada o ruhun bir parçası olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.