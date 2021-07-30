TDV Madagaskar’da açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle bölge halkına umut oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’ya 650 kilometre mesafede bulunan 50 bin nüfuslu Beony bölgesinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

Türkiye’nin Antananarivo Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Türkiye Diyanet Vakfının ülke genelindeki insani yardım çalışmalarına katkıda bulunduğunu belirtti. Beony bölgesine açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinin bölge halkı açısından çok büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Bakkalbaşı, “Madagaskar’da temiz içme suyuna erişebilmek genelde zor olabilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı, 70 metre derinliğe ve 20 ton su depolama kapasitesine sahip güneş enerjisi ile çalışan su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak bölgeye büyük bir hizmet getirmiş oldu. Açılan çeşme inşallah bölge halkına umut olacak. Desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederiz. Biz de ülkemizin buradaki temsilcisi olarak insanlığın yararına olan bu çalışmaları canı gönülden destekliyoruz. Bu tür çalışmalar iki ülke insanının birbirini tanıması ve kaynaşması açısından da önem arz ediyor. İnşallah ülkeye katkılarımız devam edecektir” diye konuştu.

Antananarivo Din Hizmetleri Koordinatörü Mehmet Emin Erdoğan da, hayırseverlerin desteği ile açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinden uzun yıllar boyunca insanların istifade edebileceğini söyledi.

Su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışına katılan Boeny Valisi Andriantomanga Moukthar Salim, Andranofasika Belediye Başkanı Rakotomalala Rafanomezantsoa Jean de Dleu, Su ve Hijyen Bakanlığı Teknik Genel Müdürü Ratovoniaina Theierry Emmanuel, Türkiye Diyanet Vakfına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.