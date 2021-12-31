TCDD Genel Müdürü Pezük, Çınar bebeğe tren hediye etti

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık treninde seyahat eden bir babanın sosyal medya üzerinden, “Oğlum Çınar, sizden tren hediyesi istiyor” paylaşımına duyarsız kalmayarak, Çınar bebeğe tren hediye etti.

21 Aralık’ta Twitter kullanıcısı Muhammet Yılmaz, “TCDD Taşımacılık treni ile oğlum Çınar seyahat etmeyi çok sevdi. TCDD Taşımacılık, oğlum sizden tren hediyesi istiyor” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. TCDD Taşımacılık Çözüm Merkezi’nin anlık kontrolleri sayesinde durumdan haberdar olan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, duyarsız kalmayarak Çınar bebek için tren maketi hediyesi hazırlattı. Pezük, Twitter kullanıcından iletişim bilgileri temin edilmesinin ardından hazırlanan hediyeyi yazdığı bir notla postaya verdi.

Küçük Çınar’a bir videolu mesaj bırakan Pezük, videoda şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin tren seyahatlerini daha sık tercih etmelerini ve bundan keyif almalarını istiyoruz. Eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunan bölgesel trenlerimiz ve ana hat trenlerimiz kültür turizmi, arkadaşlarla eğlenceli bir hatıra ve konfor dolu bir seyahat deneyimi sunuyor. Babasının paylaştığı fotoğraftan anladığımız üzere küçük Çınar, kurumumuzun konvansiyonel trenlerinden biriyle seyahat ediyor ve aldığı keyif yüzünden okunuyor. 7’den 70’e her grup insana hitap eden tren yolculuklarının sonucunu bu şekilde görmek ise TCDD Taşımacılık ailesini ve beni gururlandırdı. Çocuğumuza gönderdiğimiz bu hediye umarım gelecek yıllarda kendisine güzel bir anı olur”

Ardından Çınar’ın babası Muhammet Yılmaz, hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli temennileriniz ve hediyeniz için Sayın TCDD Taşımacılık Genel Müdürümüz Hasan Pezük ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder ve iyi çalışmalar dileriz” şeklinde cevap verdi.