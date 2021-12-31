TBMM Başkanı Şentop’tan yeni yıl mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 2022 yılının başlangıcı vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayınladığı yeni yıl mesajında, “Aziz milletim, geçip giden zamanla birlikte hayatlarımız da akıp gidiyor. Her yeni başlangıçta ve her yeni bir yıla girişte, en kıymetli şeyin zaman olduğunu ve telafisinin de mümkün olmadığını daha iyi idrak ediyoruz. Hem zamanı hem hayatı daha anlamlı kılmak, hayırlı işlere vesile olmak ve ‘Baki kalan bu kubbede hoş bir seda’ için, yeni umutlarla karşılamaya hazırlandığımız 2022 yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın memleketimizde ve yeryüzünde barışa, dostluğa ve dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 2020 yılının Mart ayından itibaren devam eden Covid-19 salgınıyla mücadelede büyük bir imtihan verdik, vermeye de devam ediyoruz. Virüsle mücadelede bir ve bütün olarak ortak hareket etmenin, başka insanların selameti için kenetlenmenin gerekliliğini kavradık. Covid-19’un getirdiği insani ve ekonomik bütün zorluklara rağmen salgından ari, güzel günlerden umudumuzu hiç kesmedik. Biliyoruz ki yaşadığımız bu zorlu günlerde birlikte hareket edersek bütün acıları hafifletebilir, bütün zorlukları kolaylaştırabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor; geçtiğimiz yıllardan çıkardığımız derslerle ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyada barışın, huzurun ve güvenin hâkim olmasını temenni ediyorum” dedi.

Şentop, tebrik mesajına Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Nev-Niyaz” isimli kitabından alıntı yaparak şu dörtlüğü ekledi:

“Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dün, dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”