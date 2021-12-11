TBB’de devir teslim töreni yapıldı

Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) devir teslim töreni gerçekleşti.

TBB’nin yeni Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baroların katılımıyla gerçekleştirilen törende, önceki yönetim, disiplin ve denetleme kurullarına teşekkür edildi.

TBB Bakanı Sağkan yaptığı konuşmada, TBB’nin kapılarının tüm avukatlara açık olduğunu hatırlatarak meslektaşları için etkin bir mücadele edeceklerini söyledi.

TBB’nin yönetim anlayışında ayrışmanın olmadığını belirten Sağkan, “Birliği yönetmek değil birlikte yönetmek adıyla yola çıkmıştık bu serüvene. Yola çıkış anı itibariyle de hem adalık sürecimizin belirlenmesi hem de devamında çalışma arkadaşlarımızın belirlenmesinde tam da bu anlayışımıza uygun şekilde demokratik teamülleri öne koyarak hareket ettik. TBB’nin bundan sonraki yönetim anlayışının da ötekileştirici ayrıştırıcı bir dille değil tam da bu yola çıkış felsefesine uygun şekilde hep birlikte tüm barolarımızla, barolarımızın öncülüğünde 150 bin avukatımızla bundan sonraki çalışma yönteminin bu demokratik teamüllere uygun şekilde yürütüleceğinin de size huzurlarınızda sözünü vermek istiyorum” dedi.